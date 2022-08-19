Член Совета Федерации Исаков назвал свою дочь "предателем"

Член Совета Федерации Эдуард Исаков назвал свою дочь Диану "предателем". В телеграм-канале сенатор от Ханты-Мансийского округа (Югры) написал, что его дочь "продала своего отца, семью, Родину". Поводом для записи стали опубликованные в пятницу интервью Дианы Исаковой Русской службе Би-би-си и изданию "Медуза". В них дочь сенатора сообщила, что выступает против войны в Украине и недавно покинула Россию.
"Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем", – написал Исаков. По его словам, узнав, что в апреле его дочь приняла участие в акции против войны (сенатор называет её "СВО" – специальная военная операция, – как официально в России называется вторжение в Украину), он "пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа", но эти усилия были тщетными.
Исаков также подчеркнул, что Диана – его дочь от первого брака, которую он "не воспитывает с трех лет". Он также выступил с утверждениями, что она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, называла себя представительницей ЛГБТ и с ней "сложно общаться". "С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я её не обеспечиваю, не предоставляю жилье", – написал Исаков. Ранее в интервью Би-би-си его дочь рассказала, что у неё были конфликты с отцом и несколько попыток суицида, которые она назвала "последствиями жестокого воспитания", и о том, что отец, несмотря на его утверждения, что он её "не воспитывал", оказывал на её жизнь большое влияние.
Исаков находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. Он активно выступает в поддержку войны.
- 25-летняя Диана Исакова накануне в инстаграме написала, что покидает Россию и готова рассказать о своём отношении к войне. В пятницу вышли её интервью. В них она рассказала, что уже несколько лет придерживается оппозиционных взглядов и не раз конфликтовала с отцом, в том числе из-за отношения к правам ЛГБТ. В марте она вышла в Сочи на малочисленный митинг против войны, а в апреле провела собственную антивоенную акцию и была задержана. Отец, как следует из интервью, узнал о её задержании от Валентины Матвиенко главы Совета Федерации. Сам сенатор сказал Би-би-си, что Матвиенко просила его "поговорить с дочерью, объяснить ей причины и необходимость спецоперации". Разговор завершился тем, что Исаков, по словам его дочери, объявил ей, что она ему больше не дочь.
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