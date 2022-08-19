Член Совета Федерации Исаков назвал свою дочь "предателем"

Член Совета Федерации Эдуард Исаков назвал свою дочь Диану "предателем". В телеграм-канале сенатор от Ханты-Мансийского округа (Югры) написал, что его дочь "продала своего отца, семью, Родину". Поводом для записи стали опубликованные в пятницу интервью Дианы Исаковой Русской службе Би-би-си и изданию "Медуза". В них дочь сенатора сообщила, что выступает против войны в Украине и недавно покинула Россию.

"Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем", – написал Исаков. По его словам, узнав, что в апреле его дочь приняла участие в акции против войны (сенатор называет её "СВО" – специальная военная операция, – как официально в России называется вторжение в Украину), он "пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа", но эти усилия были тщетными.

Исаков также подчеркнул, что Диана – его дочь от первого брака, которую он "не воспитывает с трех лет". Он также выступил с утверждениями, что она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, называла себя представительницей ЛГБТ и с ней "сложно общаться". "С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я её не обеспечиваю, не предоставляю жилье", – написал Исаков. Ранее в интервью Би-би-си его дочь рассказала, что у неё были конфликты с отцом и несколько попыток суицида, которые она назвала "последствиями жестокого воспитания", и о том, что отец, несмотря на его утверждения, что он её "не воспитывал", оказывал на её жизнь большое влияние.

Исаков находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. Он активно выступает в поддержку войны.