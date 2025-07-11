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Членкор РАН Сергей Абрамов оштрафован за "финансирование ФБК"

Сергей Абрамов
Сергей Абрамов

Переславский районный суд Ярославской области признал члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника Института программных систем имени Айламазяна Сергея Абрамова, виновным по статье о финансировании экстремистского сообщества.

Абрамов оштрафован на 150 тысяч рублей.

По версии обвинения, Абрамов в августе 2021 года перевел со своего банковского счета семь тысяч рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК объявлен в России экстремистской организацией.

В декабре 2023 года на 12 дней Сергей Абрамов был помещен в Ярославскую психиатрическую больницу для стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Согласно выводам экспертизы, Абрамов вменяем, в том числе он был вменяем когда якобы переводил деньги ФБК.

Сергей Абрамов отрицает, что делал перевод в пользу ФБК. "Я не совершал то, что мне записано в приговоре, не мог совершить... Я точно знаю, что не расследовано и не доказано место, время, способ использованное устройство и личность человека, который оформил подписку на ежемесячные платежи...Утеряна сама возможность доказать это. По непонятным мне причинам следствия велось безобразно", — заявил Абрамов журналистам после вынесения приговора.

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