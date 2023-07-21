Члены СФ предлагают лишать гражданства, полученного по рождению

Члены Совета Федерации от аннексированных Крыма и Севастополя, а также так называемой "ЛНР" внесли в Госдуму законпроект, который предлагает ввести возможность лишения гражданства России, полученного по рождению, за дезертирство, так называемую дискредитацию армии и призывы к экстремизму.

Документ опубликован в базе данных Госдумы. Конституционный запрет на лишение гражданства россиянами, получившими его по рождению, авторы предлагают обойти, назвав лишение гражданства не лишением, а "прекращением".

В пояснительной записке Сергей Цеков (Крым), Екатерина Алтабаева (Севастополь), Ольга Бас ("ЛНР") и Сергей Колбин (Севастополь) указывают на то, что в апреле были приняты поправки, позволяющие лишать россиян приобретённого гражданства за некоторые преступления, к которым относятся и деяния, связанные с проявлением активной антивоенной позиции. Авторы, которые сами имеют приобретённое гражданство (они представляют в Совете Федерации украинские территории, об аннексии которых объявила Россия), утверждают, что ради обеспечения равенства граждан эти нормы необходмо распространить и на тех, у кого гражданство есть по рождению.

Кремль пока не высказывал свою позицию по отношению к законопроекту. Влиятельный глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас документ резко раскритиковал. "Если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность", - написал он в телеграме.