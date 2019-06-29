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Кристиан Диор в Советском Союзе

Как французская мода завоевала "коммунистический рай"
Как не улыбнуться, когда модель самого Диора дарит тебе цветок внутри стен Кремля?
1 Как не улыбнуться, когда модель самого Диора дарит тебе цветок внутри стен Кремля?
Француженки осматривают советского джентльмена при входе в церковь в дождливый день.&nbsp; &nbsp;&nbsp;
2 Француженки осматривают советского джентльмена при входе в церковь в дождливый день.    
Французская модель прогуливается по ГУМу. Эти фотографии сделаны в июне 1959 года во время посещения Москвы группой моделей легендарного французского дома моды Кристиана Диора.&nbsp; &nbsp; &nbsp;
3 Французская модель прогуливается по ГУМу. Эти фотографии сделаны в июне 1959 года во время посещения Москвы группой моделей легендарного французского дома моды Кристиана Диора.   
 
Основная цель этого визита &ndash; показ последней коллекции (на фотографии). После смерти Сталина СССР на короткое время начал открываться для внешнего мира.&nbsp;&nbsp;
4 Основная цель этого визита – показ последней коллекции (на фотографии). После смерти Сталина СССР на короткое время начал открываться для внешнего мира.  

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