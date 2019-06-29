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Фотогалереи
Кристиан Диор в Советском Союзе
1 часа(-ов) назад
Эймос Чаппл
Как французская мода завоевала "коммунистический рай"
1
Как не улыбнуться, когда модель самого Диора дарит тебе цветок внутри стен Кремля?
2
Француженки осматривают советского джентльмена при входе в церковь в дождливый день.
3
Французская модель прогуливается по ГУМу. Эти фотографии сделаны в июне 1959 года во время посещения Москвы группой моделей легендарного французского дома моды Кристиана Диора.
4
Основная цель этого визита – показ последней коллекции (на фотографии). После смерти Сталина СССР на короткое время начал открываться для внешнего мира.
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Кристиан Диор в Советском Союзе
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