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Человек имеет право. Подкаст
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Человек имеет право. Подкаст

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Что дальше? Герои наших подкастов о жизни на фоне войны. Часть 1

Что дальше? Герои наших подкастов о жизни на фоне войны. Часть 1
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Что дальше? Герои наших подкастов о жизни на фоне войны. Часть 1

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В течение 2022 года мы беседовали с десятком людей, которые рассказали свои истории подкасту “Человек имеет право”. Что происходит в их жизни теперь? Мы созвонились с героями наших подкастов и задали им этот вопрос.

Житель Смоленска, который с 24 февраля стоит в ежедневном антивоенном пикете в своем городе. Художница из Санкт-Петербурга, которую с апреля держат в тюрьме за то, что она заменяла ценники в магазине на информацию о войне в Украине. Российский десантник, который застал самое начало российского вторжения, а вернувшись с фронта, написал повесть “ZOV” о том, что видел своими глазами. Все они – герои наших подкастов, выходивших в этом году. Что происходит в их жизни теперь.

Гости подкаста:

Виталий Цицуров, житель Смоленска

Яна Неповиннова, адвокат

Павел Филатьев, автор книги "ZOV"

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