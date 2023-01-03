Что дальше? Герои наших подкастов о жизни на фоне войны. Часть 2

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Московская школьница, которую забрали в полицию из-за сине-жёлтой аватарки в школьном чате и пропусков “Разговоров о важном”. Музыкант, которого судят за хулиганстве за акцию, которой не было. Спортсменка, которую обвинили в контрабанде наркотиков за посылку, которую ей прислал друг по переписке. Климатический активист, которого лишили российского гражданства за антивоенную позицию. Все они – герои наших подкастов, выходивших в 2022 году. Что происходит в их жизни теперь?

Гости подкаста:

Елена Желикёр, мама ученицы 5 класса одной из московских школ

Аршак Макичян, активист климатического движения Fridays for future

Наталья Егошина, мама подсудимой Евгении Макаренко