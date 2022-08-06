Что осталось от России через полгода войны? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Почему россияне не замечают экономический кризис? Что осталось от страны через полгода войны в Украине и масштабных западных санкций? Каким будет удар от нефтяного эмбарго, запланированного Европой на конец 2022 года?

• Баллистические ракеты, военные корабли и кибератака. Что происходит на Тайване после визита Нэнси Пелоси? Зачем глава палаты представителей Конгресса США полетела в Тайбэй и еще больше осложнила отношения между Пекином и Вашингтоном?

• Россия готовится к Олимпиаде-2024, но есть ли шансы у Москвы выступить в Париже? Из-за войны в Украине и допинговых скандалов российские спортсмены лишены возможности выступать на мировых и европейских турнирах. Надолго ли?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Александрой Суслиной-Осмоловской, с востоковедом и руководителем центра изучения стран Дальнего Востока Кириллом Котковым и со спортивным обозревателем Александром Шмурновым.

