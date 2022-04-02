Что остановит Путина: крах экономики или разгром армии? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом, политиком Андреем Илларионовым и правозащитницей, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России, Валентиной Мельниковой.