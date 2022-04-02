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Что остановит Путина: крах экономики или разгром армии? | Грани времени с Мумином Шакировым

Что остановит Путина: крах экономики или разгром армии? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Что остановит Путина: крах экономики или разгром армии? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Переговоры в Стамбуле - война продолжается • Весенний призыв - 2022. Отправят ли "срочников" воевать в Украину? Как вытащить из «горячей точки» обманутого контрактника? • Путинская волна русской эмиграции. Как обустраиваются на чужбине люди, не готовые жить во времена военной диктатуры?

• Переговоры в Стамбуле - война продолжается. До свидания, Киев или ложное движение российской армии? Что может остановить Путина: крах экономики или тотальное военное поражение?

• Весенний призыв - 2022. Отправят ли "срочников" воевать в Украину? Как вытащить из «горячей точки» обманутого контрактника и почему солдатские матери не атакуют военкоматы?

• Путинская волна русской эмиграции. Как обустраиваются на чужбине люди, не готовые жить во времена военной диктатуры? С 24 февраля 2022 года страну покинули сотни тысяч граждан с российскими паспортами. Как пригодился турецкий берег гостям из России?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом, политиком Андреем Илларионовым и правозащитницей, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России, Валентиной Мельниковой.

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