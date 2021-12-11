О чем говорили Байден с Путиным? Что пообещал по телефону американский президент своему российскому коллеге? Владимир Зеленский в ожидании мира и поставок оружия из США.

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