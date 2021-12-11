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Грани времени

Что пообещал Байден "торговцу хаосом" Путину? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Джозеф Байден, Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 49-й недели 2021 года

О чем говорили Байден с Путиным? Что пообещал по телефону американский президент своему российскому коллеге? Владимир Зеленский в ожидании мира и поставок оружия из США.

Речь лауреата Нобелевской премии мира, журналиста Дмитрия Муратова в Осло. Главный редактор "Новой газеты" – о "Мемориале", Навальном, "иностранных агентах" и о "философском пароходе" Владимира Путина.

Десять лет с начала массовых протестов в России. Почему оппозиция проиграла в 2011 году?

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