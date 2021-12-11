Что пообещал Байден «торговцу хаосом» Путину? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом и политологом Андреем Илларионовым и президентом Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаилом Гончаром.