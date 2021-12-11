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Что пообещал Байден «торговцу хаосом» Путину? | Грани времени с Мумином Шакировым

Что пообещал Байден «торговцу хаосом» Путину? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Что пообещал Байден «торговцу хаосом» Путину? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Что пообещал по телефону Байден Путину? Зеленский в ожидании мира и поставок оружия из США • Нобелевский лауреат мира, Дмитрий Муратов о «Мемориале», Навальном, иностранных агентах и «философском пароходе» Путина • Десять лет массовым протестам в России. Почему оппозиция проиграла в 2011 году?

• О чем говорили Байден с Путиным? Что пообещал по телефону американский президент своему российскому коллеге? Владимир Зеленский в ожидании мира и поставок оружия из США

• Речь Нобелевского лауреата мира, журналиста Дмитрия Муратова в Осло. Главный редактор «Новой газеты» о «Мемориале», Навальном, иностранных агентах и «философском пароходе» Владимира Путина

• Десять лет с начала массовых протестов в России. Почему оппозиция проиграла в 2011 году?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом и политологом Андреем Илларионовым и президентом Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаилом Гончаром.

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