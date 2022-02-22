В Госдуме России до сих пор не могут понять суть подписанных Путиным договоров о признании самопровозглашенных республик в Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью РБК заявила, что независимость будет в признана в их нынешних фактических границах. "В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", — сказала она.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что независимость так называемых ДНР и ЛНР будет признана Россией в границах, которые занимали Донецкая и Луганская области Украины до 2014 года.



"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется ввиду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведён в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР", — сказал он "Интерфаксу".



По его словам, на сегодняшний день ДНР и ЛНР "занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже". "А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", — добавил глава комитета.