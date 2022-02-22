В Госдуме России до сих пор не могут понять суть подписанных Путиным договоров о признании самопровозглашенных республик в Донбассе
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью РБК заявила, что независимость будет в признана в их нынешних фактических границах. "В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", — сказала она.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что независимость так называемых ДНР и ЛНР будет признана Россией в границах, которые занимали Донецкая и Луганская области Украины до 2014 года.
"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется ввиду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведён в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР", — сказал он "Интерфаксу".
По его словам, на сегодняшний день ДНР и ЛНР "занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже". "А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", — добавил глава комитета.
Как связаны Донбасс и Тайвань?
Китай обеспокоен ухудшением ситуации на востоке Украины и призывает все стороны конфликта к сдержанности, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
При этом китайский министр отметил, что "законное беспокойство любой страны по поводу своей безопасности" должно "приниматься во внимание", отмечается в заявлении МИД КНР в связи с переговоровами. Эта фраза, очевидно, относится ко вчерашним словам Владимира Путина, который в сворем выступлении многократно осуждал политику Запада, по его мнению, угрожающую России и ее интересам.
Во время недавнего визита Путина в Пекин российский президент и лидер КНР Си Цзиньпин подписали заявление, в котором, в частности, обещали друг другу "твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов".
В сегодняшнем разговоре Ван И и Блинкен затронули также тему Тайваня, который Китай считает своей мятежной провинцией. Китайский министр призвал США не включать Тайвань в свою новую стратегию безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о разработке которой – и намерении более активно взаимодействовать с демократическими государствами в регионе – недавно объявил Вашингтон.
Китай в последние месяцы несколько раз наращивал свое военное присутствие у берегов Тайваня. Вполне вероятно, что позиция Пекина в украинском кризисе в ближайшие дни и недели будет увязана властями КНР с тем, как будут развиваться события вокруг Тайваня, против силового решения проблемы которого активно выступают США.
Вечером в понедельник после заявлений Кремля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны.
Он сказал, что действия России не испугали Украину, и она сохраняет приверженность мирному пути: "Мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим". Смотрите полную запись обращения с переводом на русский язык
Владимир Путин подписал договоры о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", но, похоже, до сих пор в России нет понимания, на какие территории они распространяются. И это опасно
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