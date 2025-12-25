"Чтоб он сдох!". Рождественское обращение Владимира Зеленского

ВСУ оставили город Северск в Донецкой области
Рождественское обращение Владимира Зеленского и реакция на него в Кремле
Примет ли Россия согласованный мирный план, возможно ли проведение референдума в Украине по территориальным вопросам
Зампредседателя партии «Яблоко» Максим Круглов оставлен под стражей
Первый штраф в России по статье о «склонении к аборту»
Чиновник в Тольятти лишился должности из-за того, что его жена родила ребенка в Чили
Скандал с многоженством вокруг бывшего губернатора одной из областей Кыргызстана
Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская