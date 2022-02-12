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Чтобы женщины стали независимыми. Что такое деловые свопы?

Деловой своп. Фото из личного архива

"Мы всегда хотим сделать что-то, чего раньше не было. Что-то на стыке делового, легкого и искреннего. Своп показался в этом смысле идеальным форматом: тебе действительно есть чем обменяться. В первую очередь знаниями, опытом, контактами", – рассказывает соосновательница платформы для развития работающих женщин Zoe Алина Гегамова. Вместе с Елизаветой Меркурьевой они запустили проект в апреле 2021 года, провели за это время десятки прямых эфиров в инстаграме и встреч для женщин, которые хотят добиться успеха в карьере, а в конце января организовали в Москве деловой своп для предпринимательниц.

В программу свопа вошли лекции о продвижении в инстаграме, о том, как начать бизнем без бухгалтера, или наладить сотрудничество с крупными брендами. Кроме того, организаторы позвали на мероприятие ведущую научную сотрудницу Лаборатории гендерных проблем Института социально-экономических проблем перенаселения РАН Зою Хоткину: она рассказала участникам о том, как дискриминация мешает женщинам добиваться успеха в карьере.

Зоя Хоткина на деловом свопе, организованном проектом Zoe.
Зоя Хоткина на деловом свопе, организованном проектом Zoe.

В перерывах между лекциями участницы свопа могли выйти к микрофону и рассказать о своем проекте, поделиться мыслями по поводу женского предпринимательства и обменяться друг с другом контактами. В одной из комнат организаторы устроили настоящий своп, то есть обмен, где каждый мог оставить ненужную канцелярию и книги и взять что-то понравившееся из того, что оставили другие.

Мария узнала о свопе, увидев рекламу мероприятия в инстаграме. До этого про Zoe она не знала, но темы, которые организаторы поднимали в постах и эфирах, ее заинтересовали. "Я сейчас запускаю свой магазин с самодельными украшениями, поэтому мне очень интересно, что уже делали [в сфере бизнеса] другие. Украшения я делаю из бисера. Пока у меня команда небольшая: только я и SMM-менеджер, но думаю, для запуска этого достаточно", – делится Мария.

Цель делового свопа – вдохновлять женщин на изменения в своей карьере

Проекты у участниц свопа были очень разными: от магазина украшений, как у Марии, мастерских керамики, мозаики и экосвечей до агентства арт-вечеринок. "К нам приходит много девушек, у которых прямо сейчас своего бизнеса нет, но они активно об этом думают, – рассказывает соосновательница Zoe Елизавета Меркурьева, – Для них это хорошая возможность пообщаться с теми, кто уже запустил свои проекты и понять, что их ждет, если они встанут на дорожку предпринимательства. К тому же это еще и про то, чтобы расширить горизонты и посмотреть, как бизнес сейчас устроен, подумать, в ту ли сторону я иду и, может быть, устроиться на работу к кому-то из девушек, у кого уже есть свое дело".

Елизавета уверена, что цель делового свопа – мотивировать и вдохновлять женщин на изменения в своей карьере. Она отвечает за программу мероприятия. Иногда предпринимательницы сами узнают о проекте и пишут ей с предложением провести мастер-класс или лекцию. Но чаще всего приглашает выступающих и придумывает форматы взаимодействия с ними сама Елизавета.

Алиса Цветкова, автор школы программирования для девушек во время своего выступления на свопе.
Алиса Цветкова, автор школы программирования для девушек во время своего выступления на свопе.

"Я слежу за тем, чтобы они были из разных сфер и чтобы разные рынки были представлены. К тому же по ходу работы над свопом обычно вырисовывается какая-то внутренняя тема, стараюсь учитывать и ее, – рассказывает Елизавета. – В этот раз мы говорили, например, в основном про старт бизнеса, про то, какие инструменты вообще для этого нужны, какая нужна форма регистрации и сколько нужно вложений".

Елизавета добавляет: такой тщательный отбор спикеров помогает женщинам почувствовать, что можно стать успешной в любой сфере. "Есть стереотип, что женский бизнес – это либо социальные проекты, либо ритейл: магазин женской одежды и все в таком духе. Я не отрицаю значимость социальных проектов, но важно показывать, что есть разные сферы, что есть девушки, которые открывают свои школы программирования или бары. Мы не ограничены повесткой и можем звать предпринимательниц из любых областей. Будет здорово, если в итоге участницы найдут точки соприкосновения. Например, те, кто запустил свои IT-компании, будут потом отмечать корпоратив в баре, который основала женщина".

Zoe направлена не только на развитие женского предпринимательства. Проект возник почти год назад как инициатива, которая пытается наладить взаимодействие между работающими женщинами и руководителями различных компаний, а также лидерами женских сообществ.

Если женщина независима, она сама сможет решать, где ей лучше работать

"Когда мы только запускались, то написали нескольким знакомым девушкам и попросили их поделиться историями про то, как гендер повлиял на их профессию. Тогда мы поняли, что каждой девушке в нашем окружении есть чем поделиться. У кого-то это был вопрос зарплатного неравенства, у кого-то – проблемы с продвижением по карьерной лестнице, кого-то волновала ситуация с декретным отпуском или пренебрежительное отношение со стороны коллег-мужчин. Это всё те вопросы, с которыми мы и планируем в дальнейшем работать", – рассказывала после запуска соосновательница проекта Алина Гегамова.

Елизавета Меркурьева и Алина Гегамова. Фото из личного архива
Елизавета Меркурьева и Алина Гегамова. Фото из личного архива

Принципиально цели проекты за год работы не изменились. "Мы их теперь более емко сформулировали: хотим, чтобы максимальное количество женщин стали независимыми. Эта независимость может по-разному выражаться. Здесь речь идет и про финансовую независимость, и про независимость от мнения окружающих и от стереотипов. Это самое главное. Тогда и домашнего насилия будет меньше, и благополучных семей – больше. Ведь если женщина независима, она сама сможет решать, как ей содержать своих детей, уходить ей или не уходить от мужчины, и где ей лучше работать", – уверена Елизавета.

В России средняя зарплата у женщин на 30 % меньше, чем у мужчин

С ней согласна и Алина. По ее словам, главная задача Zoe – показать разные пути развития для женщин и зародить в них чувство уверенности и готовности к изменениям в своей жизни. В 2022 году основательницы проекта планируют запустить программу финансовой грамотности для школьниц и активно налаживают контакты с руководителями крупных корпораций. Они планируют провести с ними тренинги о политике разнообразия в компаниях и о том, почему важно предоставлять женщинам равные с мужчинами возможности.

По данным исследования компании HeadHunter, в России средняя зарплата у женщин все еще на 30 % меньше, чем у мужчин на аналогичных позициях. Работодатели при этом зачастую отказываются нанимать молодых женщин, несмотря на их компетентность, только из-за того, что те могут родить или уже родили ребенка.

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