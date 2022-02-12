Чтобы женщины стали независимыми. Что такое деловые свопы?

"Мы всегда хотим сделать что-то, чего раньше не было. Что-то на стыке делового, легкого и искреннего. Своп показался в этом смысле идеальным форматом: тебе действительно есть чем обменяться. В первую очередь знаниями, опытом, контактами", – рассказывает соосновательница платформы для развития работающих женщин Zoe Алина Гегамова. Вместе с Елизаветой Меркурьевой они запустили проект в апреле 2021 года, провели за это время десятки прямых эфиров в инстаграме и встреч для женщин, которые хотят добиться успеха в карьере, а в конце января организовали в Москве деловой своп для предпринимательниц.

В программу свопа вошли лекции о продвижении в инстаграме, о том, как начать бизнем без бухгалтера, или наладить сотрудничество с крупными брендами. Кроме того, организаторы позвали на мероприятие ведущую научную сотрудницу Лаборатории гендерных проблем Института социально-экономических проблем перенаселения РАН Зою Хоткину: она рассказала участникам о том, как дискриминация мешает женщинам добиваться успеха в карьере.

В перерывах между лекциями участницы свопа могли выйти к микрофону и рассказать о своем проекте, поделиться мыслями по поводу женского предпринимательства и обменяться друг с другом контактами. В одной из комнат организаторы устроили настоящий своп, то есть обмен, где каждый мог оставить ненужную канцелярию и книги и взять что-то понравившееся из того, что оставили другие.

Мария узнала о свопе, увидев рекламу мероприятия в инстаграме. До этого про Zoe она не знала, но темы, которые организаторы поднимали в постах и эфирах, ее заинтересовали. "Я сейчас запускаю свой магазин с самодельными украшениями, поэтому мне очень интересно, что уже делали [в сфере бизнеса] другие. Украшения я делаю из бисера. Пока у меня команда небольшая: только я и SMM-менеджер, но думаю, для запуска этого достаточно", – делится Мария.

Цель делового свопа – вдохновлять женщин на изменения в своей карьере

Проекты у участниц свопа были очень разными: от магазина украшений, как у Марии, мастерских керамики, мозаики и экосвечей до агентства арт-вечеринок. "К нам приходит много девушек, у которых прямо сейчас своего бизнеса нет, но они активно об этом думают, – рассказывает соосновательница Zoe Елизавета Меркурьева, – Для них это хорошая возможность пообщаться с теми, кто уже запустил свои проекты и понять, что их ждет, если они встанут на дорожку предпринимательства. К тому же это еще и про то, чтобы расширить горизонты и посмотреть, как бизнес сейчас устроен, подумать, в ту ли сторону я иду и, может быть, устроиться на работу к кому-то из девушек, у кого уже есть свое дело".

Елизавета уверена, что цель делового свопа – мотивировать и вдохновлять женщин на изменения в своей карьере. Она отвечает за программу мероприятия. Иногда предпринимательницы сами узнают о проекте и пишут ей с предложением провести мастер-класс или лекцию. Но чаще всего приглашает выступающих и придумывает форматы взаимодействия с ними сама Елизавета.

"Я слежу за тем, чтобы они были из разных сфер и чтобы разные рынки были представлены. К тому же по ходу работы над свопом обычно вырисовывается какая-то внутренняя тема, стараюсь учитывать и ее, – рассказывает Елизавета. – В этот раз мы говорили, например, в основном про старт бизнеса, про то, какие инструменты вообще для этого нужны, какая нужна форма регистрации и сколько нужно вложений".

Елизавета добавляет: такой тщательный отбор спикеров помогает женщинам почувствовать, что можно стать успешной в любой сфере. "Есть стереотип, что женский бизнес – это либо социальные проекты, либо ритейл: магазин женской одежды и все в таком духе. Я не отрицаю значимость социальных проектов, но важно показывать, что есть разные сферы, что есть девушки, которые открывают свои школы программирования или бары. Мы не ограничены повесткой и можем звать предпринимательниц из любых областей. Будет здорово, если в итоге участницы найдут точки соприкосновения. Например, те, кто запустил свои IT-компании, будут потом отмечать корпоратив в баре, который основала женщина".

Zoe направлена не только на развитие женского предпринимательства. Проект возник почти год назад как инициатива, которая пытается наладить взаимодействие между работающими женщинами и руководителями различных компаний, а также лидерами женских сообществ.

Если женщина независима, она сама сможет решать, где ей лучше работать

"Когда мы только запускались, то написали нескольким знакомым девушкам и попросили их поделиться историями про то, как гендер повлиял на их профессию. Тогда мы поняли, что каждой девушке в нашем окружении есть чем поделиться. У кого-то это был вопрос зарплатного неравенства, у кого-то – проблемы с продвижением по карьерной лестнице, кого-то волновала ситуация с декретным отпуском или пренебрежительное отношение со стороны коллег-мужчин. Это всё те вопросы, с которыми мы и планируем в дальнейшем работать", – рассказывала после запуска соосновательница проекта Алина Гегамова.

Принципиально цели проекты за год работы не изменились. "Мы их теперь более емко сформулировали: хотим, чтобы максимальное количество женщин стали независимыми. Эта независимость может по-разному выражаться. Здесь речь идет и про финансовую независимость, и про независимость от мнения окружающих и от стереотипов. Это самое главное. Тогда и домашнего насилия будет меньше, и благополучных семей – больше. Ведь если женщина независима, она сама сможет решать, как ей содержать своих детей, уходить ей или не уходить от мужчины, и где ей лучше работать", – уверена Елизавета.

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С ней согласна и Алина. По ее словам, главная задача Zoe – показать разные пути развития для женщин и зародить в них чувство уверенности и готовности к изменениям в своей жизни. В 2022 году основательницы проекта планируют запустить программу финансовой грамотности для школьниц и активно налаживают контакты с руководителями крупных корпораций. Они планируют провести с ними тренинги о политике разнообразия в компаниях и о том, почему важно предоставлять женщинам равные с мужчинами возможности.