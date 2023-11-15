Чудовище жрет своих. Сергея Маркова проверят на "дискредитацию армии"

Посты прокремлевского политического аналитика Сергея Маркова проверят на "дискредитацию армии". Заявление в полицию на него написал некий житель Челябинской области, сообщил канал "Осторожно.новости".

Даже такой преданный властям комментатор не избежал репрессий, констатируют в блогах.

Кирилл Шулика

Пишут, что даже на Сережу Маркова написали заявление, что он дискредитирует армию.

Как же так? Неужели?

Константин Калачев

Ни «эзопов язык», ни сарказм, ни ирония, ни юмор, ни самоцензура уже не спасают. Политологам остается постить котиков и бесхитростно восхищаться мудростью власть предержащих.



«На основании всего вышеизложенного и принимая во внимание: с одной стороны, необходимость, особенно в нашем пространном отечестве, установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства; с другой же стороны - невозможность достижения сей цели без дарования подданным надёжного руководства к составлению мнений - не скрою (опять отличное выражение! Непременно буду его употреблять почаще) - не скрою, что целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повремённого издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет. Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным, полицейским и административным, содействием властей, был бы для общественного мнения необходимою и надёжною звездою, маяком, вехою. Пагубная наклонность человеческого разума обсуждать всё происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным целям и видам. Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам. Можно бы даже противодействовать развивающейся наклонности возбуждать «вопросы» по делам общественной и государственной жизни; ибо к чему они ведут? Истинный патриот должен быть враг всех так называемых «вопросов»!»»



Козьма Прутков: О введении единомыслия в России

Николай Травкин

Ну, кажется, начинается... Сержа Маркова, проверенного бойца идеологического фронта и неистового прокремлёвского агитатора, в антипатриотизме заподозрили. Нашёлся бдительный товарищ в городе Златоусте, заслал маляву в полицию на предмет проверки Маркова по статье "дискредитация армии".



Но по-настоящему, мне кажется, народ поверит в перемены, лишь когда Канделаки будет давать на суде показания о связи Симонян с ранее осуждённым Соловьёвым в подготовке покушения на Скабееву.

В канале у Маркова нередко встречаются посты, за которые оппозиционным политикам и активистам могло бы грозить уголовное преследование. Например, вывод российской армии из Херсона он открыто называл поражением России.

Временами у Маркова встречается довольно беспощадная критика России, хоть и с оговоркой, что это просто пересказ "позиции США и НАТО".

То, что провластный Марков нередко режет правду-матку, отмечали и оппозиционные комментаторы.

Геннадий Гудков

Я много лет знаю Сергея Маркова. Неоднократно спорил с ним в различных эфирах и ток-шоу. Безусловно, он весьма неглупый и информированный человек, но плоть от плоти представитель путинского режима. Я не знаю, что происходит у него с оценкой (или переоценкой) текущей ситуации, но последние его статьи при всех экивоках и выводах типа в поддержку власти бьют режим не в бровь, а в глаз.

Алексей Федяров

Сергея Маркова почему-то называют близким к Кремлю политологом. Не знаю, постоянно проезжаю мимо, ни разу не видел.

И никто не видел, кого я ни спрашивал.

Но вопрос он задаёт резонный. Потеет, когда задаёт, но резонный: «…Получается, что власти не в состоянии ни снабдить всем необходимым идущих на фронт? Ни снабдить магазины? Ни контролировать цены на необходимую для военных целей продукцию?».

Отвечаем Сергею Маркову, ловко прячущемуся поблизости от Кремля.

Да.

На новость о доносе Марков в своем телеграм-канале отреагировал предположением, что это какая-то диверсия, и заявил, что ни у силовиков, ни у Кремля к нему претензий нет.

Сергей Марков

Никаких претензий к тгк Логика Маркова ни стороны АПРФ ни со стороны МО РФ, ни со стороны других реальных органов власти нет. Наоборот, все читают и все очень ценят интересный анализ. И все желают успеха. Вот так прямо все и говорят.

И благодарят за поддержку Владимира Путина и армии России и СВО.

"Патриоты" вступаются за Маркова и возмущаются фактом доноса.

Николай Топорнин

Уверен, Сергей с честью и достоинством выдержит все «проверки», потому как он «ум, честь и совесть российской политологии». А тем «стукачам», у кого совсем плохо с юмором, иногда лучше жевать, чем писать.

Олег Царев

С этой волной стукачества надо что-то делать. Сергей Марков — настоящий патриот России.

Андрей Ковалев

На политолога Сергея Маркова, помните, я брал у него интервью для своего YouTube-канала "Принцип Ковалева", какие-то мерзавцы, негодяи, написали жалобу, что он, патриот России, дискредитирует российскую армию…и полиция взялась его проверять!! На меня мошенники пишут доносы..вон Алена Полынь со своей тоталитарной сектой строчит сотни запросов во все органы Московской области, во все органы Российской федерации..и это все безнаказанно!! А давайте для начала их посадим за доносы..естественно там ни одной правды нет в этих доносах!!! Ещё раз говорю, пора в стране порядок наводить..не дадим Сергея Маркова в обиду!!!!

Однако на самом деле донос на Маркова – неотъемлемая часть того самого "наведения порядка в стране", которого требуют "патриоты", отмечают в блогах.

Анатолий Несмиян

На откровенно сервильного политолога Маркова очередной бдительсный стукач написал донос, и его проверяет полиция. В некотором смысле это вывих созданной системы доносов и нездоровая флуктуация. Но в то же самое время и характеристика этой системы.



В нормальной ситуации такой донос ожидала бы вполне очевидная судьба - шаблонный ответ на тему "события преступления/нарушения" не обнаружено, и никто бы не стал даже заморачиваться подобной ахинеей. Тем более тратить на нее время. Два дня - и письмо с ответом уже в ящике у сексота.



Сейчас ситуация такова, что даже к полному абсурду нужно относиться со всей серьезностью, заводить дело, писать много разных бумаг, грузить людей, которые будут опрашивать, отписываться, пускать бумагу по инстанциям. Смысл всей этой бюрократии как раз-таки понятен - никто не хочет брать на себя ответственность за окончательное решение, поэтому оно будет принято - но целой группой, размазав по большому числу принимающих в этом блуде участников ответственность. Так что даже в случае, если наверху громыхнут - вы что там, охренели? Срочно сажать! - все равно никто не будет виноват в преступной близорукости, так как вина уже размазана, и каждый конкретный исполнитель в этой солидной по численности группе принимавших участие в разборе доноса тянет разве что на внушение.



Классическая форма работы бюрократии в нездоровой и нестабильной обстановке.



Вопрос здесь вот в чем - если даже на такую ахинею приходится тратить огромные усилия, время, ресурс машины террора - можно себе представить, как она решает реально проблемные вопросы. Ответ очевиден - вообще никак не решает. Впадает в кому.



Именно так и выглядит коллапс управления, когда система сама себя заваливает бессмысленными занятиями.

Алексей Беляков

Сообщают, что полиция начала проверку Сергея Маркова. Ретивого кремлевского политолога.

Некий гражданин из Златоуста написал донос. Этот златоуст уверен, что в тг-канале Маркова имеется дискредитация нашей армии.

…Если ты создаешь чудовище, наступает момент, когда чудовище начинает жрать и тебя.

Роман Долгов

Глядя на посты Маркова, сложно сказать, что так смутило челябинского заявителя. Возможно, шутливый местами тон. Некоторые уже подозревают, что Марков пишет прокремлевские тексты с сарказмом.

Видимо, мы, россияне, наконец дошли до той стадии социального маразма, когда все подозревают всех. Жить будем скоро по закону джунглей: если не съешь ты, съедят тебя.

День опричника

Дарья Митина

Какие-то добропорядочные патриоты накатали кляузу на Сергея Маркова в правоохранительные органы - мол, дискредитирует Вооружённые Силы РФ. Ну это примерно как на Папу Римского пожаловаться, за дискредитацию католичества.

Я не спрашиваю, подобно Сергею Довлатову, откуда в те годы взялись 4 миллиона доносов - я знаю, откуда они взялись. Меня скорее цифра 4 смущает - судя по нынешним временам, догоним и перегоним.

Новости о том, что на "дискредитацию армии" проверяют очередных известных личностей, стали уже почти ежедневными. Часто таким образом пытаются выслужиться разнообразные чиновники.

Однако блогерами, певцами и политологами дело не ограничивается - доносительство в России стало массовым явлением, затрагивающим не только медийных персонажей. Дайджест случаев преследования обычных граждан за "дискредитацию" ведет Роскомсвобода:

В Санкт-Петербурге на мужчину донесли из-за фото в историческом музее, где он стоит в доспехах. Доносчика привлёк щит, выкрашенный в жёлто-синие цвета. В музее при этом пояснили, что цвета символизируют шведские корни города. Полиция начала проверку.

Студентку МИРЭА увезли с занятий сотрудники ФСБ. Девушка сказала, что против неё хотят завести дело о «дискредитации» армии за «антиспецоперационные» посты. Сообщается, что её увезли на Лубянку.

Преподаватель из Свердловской области лишился работы из-за доноса коллег. Его обвинили в «дискредитации армии». Поводом стали стихи Евгении Беркович, Александра Галича и Евгении Дельфиновой, которые он публиковал во «ВКонтакте».

Историю преподавателя, лишившегося работы из-за доноса, гармонично дополняет история учительницы, которая донесла на своих школьников - возможно, именно для того, чтобы избежать доноса коллег за недоносительство.

Анатолий Несмиян

У доносов есть неприятная особенность. От спорта любителей стучать они быстро превращаются в обязанность доносить, иначе сам факт недонесения будет приравнен к пособничеству.

Директор, может, и был бы рад спустить на тормозах и забыть, но страх за себя вынуждает стучать на своих учеников.

С точки зрения педагогики учитель, предавший ученика - духовный труп. Теперь доверие к нему равно нулю. Но страх сильнее.

Чем режим и мерзостен: он не только калечит судьбы людей, он превращает их в такую же мерзость, как и он сам.

Чтобы облегчить жизнь стукачам, управление ФСБ по Белгородской области запустило в телеграме бот для доносов под названием "Поиск плохих людей"

Илья Вайцман

Еще никогда доносы не были настолько удобными и технологичными. 😡

Это вам не пародийный «росдонос», это уже всерьез.

Бот анонсировало в своем телеграм-канале правительство Белгородской области. Позже, правда, этот анонс был удален, но бот все еще на месте.