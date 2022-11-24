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Чулпан Хаматова получила в Латвии театральную премию

Актриса Чулпан Хаматова, эмигрировавшая из России в Латвию после российского вторжения в Украину, получила приз в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии "Ночь лицедеев", на которой отмечались достижения в латвийском театре. Церемония прошла 23 ноября в Риге - сообщает Delfi.

Хаматова весной присоединилась к труппе Нового Рижского театра. Она выступила с рядом антивоенных заявлений, участвовала в акциях протеста против российского вторжения. На латвийскую национальную театральную премию она была номинирована за рабоу в спектакле "Пост скриптум" режиссёра Алвиса Херманиса.

Получив награду, Хаматова произнесла благодарственную речь на латышском языке, поблагодарив Латвию за возможность продолжать заниматься своей профессией.

В соцсетях вручение российской актрисе премии было встречено неоднозначными реакциями. Многие латвийские пользователи выразили возмущение, напомнив о том, что 10 лет назад Хаматова записала предвыборный ролик в поддержку Владимира Путина и вплоть до начала войны избегала критики российского президента. Как пишет Delfi, некоторые пользователи даже проводят параллели с Лени Рифеншталь, режиссёром пропагандистских фильмов гитлеровского режима.

За Хаматову вступился режиссёр Херманис, который сам долгое время работал в России. Некоторые комментаторы также поблагодарили Хаматову за то, что она за короткое время хорошо овладела латышским языком.

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