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Чужими руками

Чужими руками
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Чужими руками

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Насколько исключительную роль играет Иран в ближневосточной "большой игре"? Кого именно можно считать союзником Ирана, от России до хуситов в Йемене, и на какой военно-политической и идеологической базе основаны их союзы с Тегераном? И насколько Иран учитывает мнение Москвы, делая тот или иной ход?

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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