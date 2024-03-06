Чужими руками
Насколько исключительную роль играет Иран в ближневосточной "большой игре"? Кого именно можно считать союзником Ирана, от России до хуситов в Йемене, и на какой военно-политической и идеологической базе основаны их союзы с Тегераном? И насколько Иран учитывает мнение Москвы, делая тот или иной ход?
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