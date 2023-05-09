ЧВК "Вагнер" признана во Франции "террористической"

Депутаты Национального собрания Франции проголосовали за включение ЧВК "Вагнер" в европейский список террористических организаций.

Как сообщает Международное французское радио, речь идёт о "символической" мере. Автор проекта резолюции, депутат от пропрезидентской фракции "Возрождение" и председатель парламентской группы "Франция-Украина" Бенжамен Аддад заявил перед началом голосования о необходимости выразить политическую позицию: ЧВК "Вагнер" и её деятельность (...) являются терроризмом.

В резолюции, в частности, содержатся оценки немецких спецслужб, согласно которым военизированная группировка "участвовала в убийствах и пытках мирных жителей в Буче". В резолюции подчеркивается, что действия ЧВК "Вагнер" в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления.

В документе, принятом французскими депутатами, отмечается также роль российской наемнической организации в расправах над жителями Сирии и ряда других африканских стран, среди которых Мали и ЦАР.

23 марта сейм Литвы стал первым европейским парламентом, проголосовавшим за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

В апреле этого года Европейский Союз внес ЧВК "Вагнер" в санкционный список за "активное участие в российской военной агрессии против Украины".

В ближайшее время ожидается принятие депутатами Национального собрания Франции ещё одной резолюции по Украине – с осуждением депортации украинских детей в Россию, сообщает Международное французское радио.