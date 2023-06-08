ЧВК "Вагнер" арендует по всей России офисы, чтобы в них выдавать наличными выплаты семьям погибших заключённых и наёмников. При этом родственников просят не класть все полученные деньги в банк. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на родственников погибших.

Журналистам известно об офисах в Санкт-Петербурге, Новосибирске и на базе ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае. Одна из собеседниц Север.Реалии, которая представилась, как Алёна, рассказала, что после похорон брата, погибшего в Украине, её пригласили в новосибирский офис. От неё потребовали показать показать справку о захоронении, попросили написать расписку, а также сняли на камеру.

По словам Алёны, ей выдали 660 тысяч рублей зарплаты брата за полгода, 100 тысяч рублей "похоронных" и пять миллионов рублей компенсации за смерть родственника. Также ей отдали медаль "За отвагу", которая имеет только символическую ценность, так как к ней не прилагается удостоверение, подписанное президентом России Владимиром Путиным. Документ обещали передать, когда наёмников ЧВК "Вагнер" признают ветеранами боевых действий.

Сотрудник частной военной компании, который передавал деньги Алёне, посоветовал не класть их на банковский счёт. "Перед выходом нам инструкцию сказали: деньги на карту не класть, на счет тоже нельзя. Можно в банковскую ячейку. Либо положить по 100 тысяч рублей на карты разных банков. Все. Идешь с этими деньгами тихо." - рассказала она журналистам Север.Реалии.

Сестра погибшего также рассказала, что её брата завербовали в ЧВК в колонии. В первый месяц на войне ему оторвало палец. Однако, позднее от сослуживца брата Алёна узнала, что палец ему и ещё нескольким наёмникам показательно отрубили представители ЧВК за распитие алкоголя.