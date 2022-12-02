В США "ЧВК Вагнера" могут признать террористической организацией

В Конгресс США внесён законопроект о признании "ЧВК Вагнера" иностранной террористической организацией.
Его авторами являются республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин. В законопроекте они перечислили террористические действия, за которые, по их утверждению, несёт ответственность "ЧВК Вагнера". Это - пытки и убийства мирных жителей в украинском городе Буча в марте 2022 года; покушение на президента Украины Владимира Зеленского; убийства в Мали; похищения, изнасилования и убийства в Центральноафриканской Республике (включая гибель троих российских журналистов в июне 2018 года); внесудебная казнь сирийца в 2017 году.
"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая использование наемников, таких как группа Вагнера, для совершения зверств от их имени, — говорится в заявлении сенатора Уикера. — США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой".
Бизнесмен Евгений Пригожин в ответ заявил, что созданная им "ЧВК Вагнера" не попадает под критерии террористической организации. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".
"Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеются три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. "ЧВК Вагнера" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", — заявил бизнесмен.
Если внесённый американскими сенаторами закон будет принят, "ЧВК Вагнера" признают террористической организацией не позднее, чем через 90 дней. Это даст США основания для уголовного преследования участников организации и слежкой за её международными активами по всему миру.
- В сентябре близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию "ЧВК Вагнера" — вооружённого подразделения, которое участвовало в боевых действиях в Сирии и в Украине. ЧВК расшифровывается как "частная военная компания", при этом создание таких компаний не предусмотрено российским законодательством.
- Весной 2022 года, после череды военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил десятки колоний в разных областях страны.
- По многочисленным свидетельствам, осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях в составе "ЧВК Вагнера", должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.
- "ЧВК Вагнера" считается одним из наиболее боеспособных российских подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Эксперты называют "группу Вагнера", по сути, частной армией, поскольку в её распоряжении есть тяжелая техника и авиация.
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