В США "ЧВК Вагнера" могут признать террористической организацией

В Конгресс США внесён законопроект о признании "ЧВК Вагнера" иностранной террористической организацией.

Его авторами являются республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин. В законопроекте они перечислили террористические действия, за которые, по их утверждению, несёт ответственность "ЧВК Вагнера". Это - пытки и убийства мирных жителей в украинском городе Буча в марте 2022 года; покушение на президента Украины Владимира Зеленского; убийства в Мали; похищения, изнасилования и убийства в Центральноафриканской Республике (включая гибель троих российских журналистов в июне 2018 года); внесудебная казнь сирийца в 2017 году.

"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая использование наемников, таких как группа Вагнера, для совершения зверств от их имени, — говорится в заявлении сенатора Уикера. — США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой".

Бизнесмен Евгений Пригожин в ответ заявил, что созданная им "ЧВК Вагнера" не попадает под критерии террористической организации. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".

"Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеются три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. "ЧВК Вагнера" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", — заявил бизнесмен.

Если внесённый американскими сенаторами закон будет принят, "ЧВК Вагнера" признают террористической организацией не позднее, чем через 90 дней. Это даст США основания для уголовного преследования участников организации и слежкой за её международными активами по всему миру.