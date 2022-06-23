Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования Cisco объявил о постепенном прекращении работы в России и Беларуси. В марте компания приостановила работу и деактивацию лицензий на работу оборудования в России.

В Сisco пообещали оказать поддержку сотрудникам, работающим в России и Беларуси. Компания также планирует связаться с клиентами, партнерами и поставщиками, чтобы урегулировать финансовые вопросы – в том числе возмещение предоплаты за услуги и программное обеспечение.

Cisco производит в том числе маршрутизаторы, Wi-Fi-роутеры, системы видеонаблюдения, оборудование для IP-телефонии, ATM-коммутаторы, продукты сетевой безопасности, платформы оптической коммутации, программное обеспечение для управления сетью и серверы.

В свою очередь президент Microsoft Брэд Смит заявил в интервью Washington Post, что его компания, которая и так уже сокращает свою деятельность в России, намерена продолжить этот процесс, пока от ее бизнеса в России ничего не останется.