CIT: Россия перебросила с востока на запад сотни единиц военной техники  

За последнюю неделю Россия перебросила сотни единиц военной техники, включая реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы страны, утверждают аналитики проекта Conflict Intelligence Team, которые изучили многочисленные видео, опубликованные в соцсетях.

По данным аналитиков, техника отправляется из Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, а также Приморского края, а относится она, с высокой долей вероятности, к соединениям четырёх армий Восточного военного округа.

"Такое широкое задействование сил не позволяет объяснить переброску местными учениями. Наиболее вероятно, что техника присоединится к силам, сосредоточенным у границ с Украиной", - посчитали в CIT, добавив, что вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах перебрасываются и военнослужащие.

Переброска военной техники проходит на фоне переговоров по гарантиям безопасности между Россией и НАТО, а также наращивания группировки российских войск на границе с Украиной. 11 января Минобороны РФ объявило об учениях в этом районе с участием трёх тысяч военных и трёхсот единиц военной техники. Запад предполагает, что Россия готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну.