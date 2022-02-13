CIT сообщает о переброске военной техники ближе к границе с Украиной

Россия продолжает перебрасывать военную технику ближе к границе с Украиной. Это утверждает исследовательская группа Conflict Intelligence Team, изучившая опубликованные в соцсетях в последние дни видео.

В частности, утверждается, что к границе с полигона под Воронежем выдвинулись части 1-й гвардейской танковой армии. Как сообщалось ранее, в декабре техника этой армии прибыла на полигон Погоново к югу от Воронежа. На нескольких видео, опубликованных в соцсетях в последние дни, военная техника этой армии замечена на станциях в Белгородской области. CIT отмечает, что речь идёт не только о технике, которая ранее находилась под Воронежем, но и о дополнительной технике, прибывшей из-под Москвы.

На других видео эксперты CIT также заметили передислокацию военных из Смоленской на юг Брянской области - также к границе с Украиной.

Ранее в Брянской области была замечена и техника 76-й воздушно-десантной дивизии из Пскова - одной из основных ударных сил российской армии.

Переброска техники по российской территории происходит на фоне масштабных военных учений в Беларуси - с участием российских военных и техники - а также начавшихся сегодня военно-морских учений в Чёрном море с участием нескольких больших десантных кораблей.

Представители властей США, со ссылкой на данные разведки, в последние дни заявляют о том, что Россия практически завершила сосредоточение своих ударных частей у границ с Украиной, и широкомасштабное вторжение в эту страну, которого опасаются на Западе, может начаться "в любой момент". По оценкам, общая численность российских войск у украинских границ превышает 120 тысяч. Издание Spiegel и ряд британских СМИ утверждали, со ссылкой на данные разведки, что вторжение может начаться уже 16 февраля. Официальный Вашингтон точных дат не называл. В Белом доме и Госдепартаменте заявляют, что по-прежнему верят в возможность убедить Россию избрать путь дипломатии. В то же время, США настоятельно рекомендуют своим гражданам покинуть Украину.

В России отрицают планы вторжения, утверждают, что российские войска имеют право перемещаться по своей территории, и обвиняют саму Украину в подготовке провокации или же наступления в Донбассе.