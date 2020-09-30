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Мир

Нагорный Карабах: разрушительные последствия боевых действий

Бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана из-за спорного региона – Нагорного Карабаха – продолжаются уже четвертый день. Стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия, а мировое сообщество призывает остановить боевые действия.

Вследствие нынешнего обострения погибли, по официальным сообщениям, более 100 военнослужащих с обеих сторон и десятки мирных жителей. Стороны конфликта обвиняют в его эскалации друг друга.

Совет Безопасности ООН во вторник призвал "немедленно" прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и заявил, что его участники должны как можно скорее вернуться за стол переговоров.

В совместном заявлении 28 сентября министры иностранных дел Великобритании и Канады выразили обеспокоенность из-за "масштабных военных действий" в Нагорном Карабахе и жертв среди гражданского населения.

В Армении и Азербайджане объявлены военное положение и мобилизация.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. До заключения соглашения о прекращении огня Баку потерял контроль над частью Нагорного Карабаха и частью прилегающих к нему районов страны – в целом до 20% признанной на международном уровне территории Азербайджана.

Это кадр из видео, размещенного на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана 28 сентября. На нем якобы показан артиллерийский удар азербайджанской армии по позициям армянской армии в спорном регионе Нагорного Карабаха
1 Это кадр из видео, размещенного на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана 28 сентября. На нем якобы показан артиллерийский удар азербайджанской армии по позициям армянской армии в спорном регионе Нагорного Карабаха
На кадре из видеоролика, опубликованного Министерством обороны Армении, видно якобы азербайджанский бронетранспортер, уничтоженный вооруженными силами Армении
2 На кадре из видеоролика, опубликованного Министерством обороны Армении, видно якобы азербайджанский бронетранспортер, уничтоженный вооруженными силами Армении
На этом фото, как утверждает армянское министерство обороны, обломки армянского штурмовика Су-25, якобы сбитого турецким истребителем F-16 в Варденисском районе Армении 29 сентября. Летчик, майор Валерий Данелин, погиб. Азербайджан отрицает, что к падению самолета причастна азербайджанская или турецкая авиация, и говорит, что два армянских Су-25 &quot;врезались в гору&quot;.
3 На этом фото, как утверждает армянское министерство обороны, обломки армянского штурмовика Су-25, якобы сбитого турецким истребителем F-16 в Варденисском районе Армении 29 сентября. Летчик, майор Валерий Данелин, погиб. Азербайджан отрицает, что к падению самолета причастна азербайджанская или турецкая авиация, и говорит, что два армянских Су-25 "врезались в гору".
В городе Тертер (Азербайджан) мужчина показывает дыры в поврежденных от обстрелов воротах дома
4 В городе Тертер (Азербайджан) мужчина показывает дыры в поврежденных от обстрелов воротах дома

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