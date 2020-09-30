Бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана из-за спорного региона – Нагорного Карабаха – продолжаются уже четвертый день. Стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия, а мировое сообщество призывает остановить боевые действия.
Вследствие нынешнего обострения погибли, по официальным сообщениям, более 100 военнослужащих с обеих сторон и десятки мирных жителей. Стороны конфликта обвиняют в его эскалации друг друга.
Совет Безопасности ООН во вторник призвал "немедленно" прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и заявил, что его участники должны как можно скорее вернуться за стол переговоров.
В совместном заявлении 28 сентября министры иностранных дел Великобритании и Канады выразили обеспокоенность из-за "масштабных военных действий" в Нагорном Карабахе и жертв среди гражданского населения.
В Армении и Азербайджане объявлены военное положение и мобилизация.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. До заключения соглашения о прекращении огня Баку потерял контроль над частью Нагорного Карабаха и частью прилегающих к нему районов страны – в целом до 20% признанной на международном уровне территории Азербайджана.
Нагорный Карабах: разрушительные последствия боевых действий
Бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана из-за спорного региона – Нагорного Карабаха – продолжаются уже четвертый день. Стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия, а мировое сообщество призывает остановить боевые действия.
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