Clearview обработала миллион поисковых запросов на распознавание лиц

Американская компания Clearview, разрабатывающая программы для распознавания лиц, обработала около миллиона поисковых запросов для различных полицейских служб США, сообщил Би-би-си основатель и генеральный директор Clearview Хоан Тон-Тхат.

В распоряжении компании ныне находятся около 30 млрд изображений пользователей. Они получены, в основном, из социальных сетей - без разрешения их владельцев. В Европе и Австралии Clearview уже не раз штрафовали на миллионы долларов за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Миллион поисков - это данные самой компании, в полиции их не подтверждают. Полиция Майами сообщила Би-би-си, что использует это программное обеспечение для раскрытия всех видов преступлений.

Разработанная Clearview система позволяет правоохранителям загрузить фотографию лица и найти совпадения в базе данных из миллиардов собранных изображений. Затем программа показывает, где это лицо встречается в интернете.

Программное обеспечение Clearview считается одним из самых точных в мире, отмечается в публикации Би-би-си.