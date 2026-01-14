Ссылки для упрощенного доступа

Cледовавший в Россию из Ирана сухогруз терпит бедствие в Каспийском море

Месторождение Корчагина компании "Лукойл" в Каспийском море
Месторождение Корчагина компании "Лукойл" в Каспийском море
В Каспийском море терпит бедствие иранский сухогруз Rona, сообщает МИД Туркменистана. Береговые службы страны спасли 14 человек – все они граждане Ирана и Индии.

Как следует из трекинговых данных, изученных "Важными историями", сухогруз Rona выполнял рейс до Астрахани. С октября 2024 года по декабрь 2025-го 20 раз он регулярно заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова из иранских портов Амирабад и Анзели.

CNN сообщал, что между Астраханью и Амирабадом с Анзели проходит основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в Россию. Издание The Wall Street Journal писало, что так в Россию попадают сотни тысяч артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов.

В декабре 2025 года ВСУ заявили о поражении в Каспийском море ролкера "Композитор Рахманинов" и сухогруза "Аскар-Сарыджа", которые, по версии спецслужб, перевозили из Ирана в Россию военную технику и вооружение. В России информацию украинской стороны не комментировали.

В конце года Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаки на "теневой флот" России.

