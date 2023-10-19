Эсминец ВМС США перехватил несколько ракет у берегов Йемена

Ракетный эсминец ВМС США в четверг перехватил в Красном море у берегов Йемена несколько ракет. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на два официальных американских источника, эсминец Carney находится на боевом дежурстве в Красном море, где его задачей является "обеспечение безопасности на море и стабильности на Ближнем Востоке".

Один из источников сказал, что ракеты были выпущены боевиками хути, участвующими в вооружённом конфликте в Йемене. Боевики пользуются поддержкой со стороны Ирана.

Оба источники утверждают, что нет полной ясности относительно целей, по которым велся ракетный обстрел. Возможно, целью был сам эсминец Carney. Не исключено, однако, целями были другие объекты.

Инцидент произошёл в атмосфере потенциальной угрозы со стороны Ирана, когда напряжённость на Ближнем Востоке продолжает нарастать, отмечается в публикации CNN. Террористическая группировка ХАМАС, напавшая 7 октября на Израиль, многие годы пользуется поддержкой Ирана.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что огневые расчеты эсминца Carney сбили три ракеты и несколько дронов, которые были запущены вооруженными силами повстанцев хути. По словам генерала, ракеты были запущены с территории Йемена и летели на север, "потенциально в сторону целей на территории Израиля".

"Эти действия [американских моряков] продемонстрировали возможности противоракетных систем, размещённых на Ближнем Востоке командрованием США. Мы готовы применять эти системы в любой момент для защиты наших партнёров и наших интересов в этом важном регионе", заявил генерал Райдер. Он подтвердил, что потерь с американской стороны не было, и, вероятно, нет жертв и среди жителей побережья.