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CNN: число погибших в результате наводнения в Техасе превысило 50

Перевернутыеавтомобили и сломанные деревья после наводнения в Техасе, 5 июля 2025 года
Перевернутыеавтомобили и сломанные деревья после наводнения в Техасе, 5 июля 2025 года

Число погибших в результате наводнения в Техасе выросло до 51, среди них 15 детей, сообщает телеканал CNN. Еще десятки человек считаются пропавшими без вести, точную цифру власти пока не сообщили.

Сильнейшие ливни вызвали внезапное наводнение на реке Гуадалупа в Техасе в ночь на 4 июля. Сообщалось, что уровень воды поднялся на 8 метров всего за 45 минут. Среди пропавших без вести – 27 детей из христианского летнего лагеря для девочек Camp Mystic, располагавшегося на берегу реки.

Хижина в лагере Camp Mystic, Техас, США, 5 июля 2025 года
Хижина в лагере Camp Mystic, Техас, США, 5 июля 2025 года

По данным местных властей, в ходе поисково-спасательной операции были спасены и доставлены в безопасное место 850 человек.

Поврежденный дом недалеко от лагеря Camp Mystic, Техас, США, 5 июля 2025 года
Поврежденный дом недалеко от лагеря Camp Mystic, Техас, США, 5 июля 2025 года

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить федеральную помощь пострадавшим. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал декларацию о введении режима ЧС и заявил, что ресурсы штата для спасательных операций будут "неограниченными".


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