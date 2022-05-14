CNN: генерал РФ приказал обстрелять Харьков кассетными снарядами

Генерал российской армии Александр Журавлёв в конце февраля дал приказ обстрелять Харьков кассетными боеприпасами "Смерч". Об этом говорится в расследовании телеканала CNN.

Журналисты проанализировали видеозаписи ракетных ударов и фотографии неразорвавшихся снарядов с мест взрывов, а также поговорили с экспертами и очевидцами атак. Всего журналисты отследили 11 ударов с использованием реактивной системы залпового огня "Смерч" 27 и 28 февраля 2022 года.

Журналисты выяснили, что Харьков обстреливала 79-я ракетно-артиллерийская бригада, которая сейчас базируется в Белгородской области, граничащей с Украиной. Авторы расследования утверждают, что приказ об использовании "Смерча" мог отдать только командующий военного округа, в котором дислоцируется бригада — генерал-полковник Журавлёв.

Кремль и Минобороны России не ответили на запрос CNN о комментариях.

В 2016 году Журавлёв командовал группировкой российской армии в Сирии. ООН сообщала, что в период командования Журавлёва количество ударов кассетными боеприпасами по сирийскому городу Алеппо резко увеличилось.

Минобороны России отрицало использование кассетных снарядов в Сирии, но в 2019 году показало их на выставке оружия, применяемого в ходе ведения военных действий в Сирии.

Кассетная бомба представляет собой контейнер, начинённый боевыми элементами: минами или флешеттами — маленькими дротиками, которые при взрыве могут поразить территорию размером в несколько футбольных полей.

В 2010 году начала действовать Конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Договор подписали более ста государств. Украина и Россия к договору не присоединились.