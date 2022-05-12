Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

CNN показал кадры убийства мирных жителей российскими военными

Люди проходят мимо российского солдата в центре Мариуполя, 12 апреля 2022 года

Телеканал CNN показал кадры убийства российскими военными двух мирных жителей в окрестностях Киева.

Видеозапись с камеры наблюдения датируется 16 марта. На ней группа российских солдат останавливает и обыскивает владельца местной фирмы по торговле автомобилями и 68-летнего охранника фирмы Леонида Пляца.

После обыска россияне убили владельца и охранника, выстрелив им в спины. Леонид Пляц погиб не сразу: на кадрах видно, как он пытается подняться и дойти до своей охранной будки, но падает возле нее. Утверждается, что он погиб от потери крови.

Видеозапись в настоящее время приобщена к материалам международного расследования военных преступлений российской армии в Украине.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG