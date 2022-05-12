CNN показал кадры убийства мирных жителей российскими военными

Телеканал CNN показал кадры убийства российскими военными двух мирных жителей в окрестностях Киева.

Видеозапись с камеры наблюдения датируется 16 марта. На ней группа российских солдат останавливает и обыскивает владельца местной фирмы по торговле автомобилями и 68-летнего охранника фирмы Леонида Пляца.

После обыска россияне убили владельца и охранника, выстрелив им в спины. Леонид Пляц погиб не сразу: на кадрах видно, как он пытается подняться и дойти до своей охранной будки, но падает возле нее. Утверждается, что он погиб от потери крови.

Видеозапись в настоящее время приобщена к материалам международного расследования военных преступлений российской армии в Украине.