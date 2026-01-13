CNN рассказало об устройстве, связанном с "гаванским синдромом"

Министерство обороны (Военное министерство) США в результате секретной операции приобрело и более года испытывает устройство, вероятно, способное вызывать так назывемый "гаванский синдром", сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

По словам двух собеседников телеканала, американская сторона получила это устройство "в последние дни правления администрации Байдена" и заплатила за него "восьмизначную сумму". Где и у кого было куплено оружие, не раскрывается.



Утверждается, что устройство генерирует импульсные радиоволны и содержит детали российского производства. При этом оно компактное и может поместиться в рюкзак. Некоторые американские чиновники опасаются, что эта технология окажется эффективной и может распространиться по всему миру, сказали источники CNN.



Телеканал запросил комментарии у Пентагона, следственного подразделения в составе Иммиграционной и таможенной полиции США и Министерства внутренней безопасности США. ЦРУ отказалось отвечать на вопросы журналистов.

"Гаванский синдром" – название совокупности симптомов, связанных с головокружением, тошнотой, головными болями, проблемами со слухом и координацией, когнитивными нарушениями, которые испытывали в последние годы чиновники и военнослужащие США в ряде стран мира. Впервые сообщения о нем появились от сотрудников американского посольства в в 2016 году Гаване.

Начиная с 2017 года, схожие симптомы наблюдались у сотрудников разведки и армии США в разных странах и Вашингтоне, у госслужащих США в Москве, Тбилиси, Польше, на Тайване, в Австралии, Колумбии, Киргизии, Узбекистане и Австрии. К сентябрю 2021 года сообщалось о 200 возможных случаях "гаванского синдрома". В октябре 2021 года президент Джо Байден подписал Havana Act – законопроект о выделении компенсаций пострадавшим.

В марте 2023 года семь американских разведывательных служб пришли к выводу, что имеющиеся разведданные говорят против версии о причастности к инцидентам противников США. В апреле 2024 года издания The Insider, Der Spiegel и канал CBS News опубликовали расследование, в котором утверждалось, что ним могут быть причастны сотрудники российской военной разведки ГРУ - офицеры воинской части 29155. В январе 2025-го пять разведывательных агентств США из семи по-прежнему настаивали на выводах о том, что в случаях "гаванского синдрома" не замешаны иностранные спецслужбы, писало агентство Bloomberg.