CNN: российские военные похитили сельхозтехнику в Мелитополе

Российские военные вывезли из украинского города Мелитополь сельскохозяйственную технику общей стоимостью 5 млн долларов, но в России не смогли ею воспользоваться. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного местного бизнесмена.

Технику из дилерского центра John Deere "Агротек" перевезли в Чечню, однако после 700 миль она перестала работать – ее удалённо заблокировали.

Собеседник CNN рассказал, что сначала российские солдаты захватили два комбайна, трактор и сеялку. А в течение нескольких следующих недель вывезли всё остальное: всего 27 единиц техники.

Часть техники доставили в соседний посёлок, остальное повезли в Чечню. Согласно данным GPS-навигаторов, последний раз техника была замечена в чеченском поселке Закан-Юрт.

Сейчас заблокированную технику невозможно даже включить, однако по данным источника CNN, "угонщики, кажется, нашли консультантов в России, которые пытаются обойти защиту".

Другие источники CNN в ныне оккупированных Россией районах юга Украины утверждают, что российские военные начали вывозить и зерно. По словам одного из собеседников, "оккупанты предлагают местным фермерам разделить их прибыль 50% на 50%". Однако фермеры на оккупированных территориях не могут вывозить свою продукцию из-за закрытых портов, поэтому российские военные забирают зерно и везут его в аннексированный Крым.