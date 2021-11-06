CNN сообщил подробности визита главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, на днях посетивший Москву, предупредить российское руководство о пристальном внимании США к передвижениям российских войск вблизи украинской границы.



Как сообщил телеканал CNN, в Вашингтоне также изучают мотивы действий России. На встречах с высокопоставленными российскими чиновниками директор ЦРУ выразил предостережение России от её возможных намерений провести какие-либо наступательные операции. По сведениям собеседников CNN, после встреч в России Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. 4 ноября в Киев был направлен высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил в пятницу со ссылкой на военные источники, что количество российских войск, состредоточенных в относительной близости к границам Украины, выглядит "необычным".

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