CNN: США разрешат союзникам передать истребители F-16 Украине

Администрация США не будет возражать против передачи третьими странами американских истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Но пока такие запросы не поступали, уточнили собеседники телеканала.
Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолёты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США.
По мнению ряда конгрессменов, истребители F-16 могли бы сбивать российские самолеты без необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы системы "Пэтриот". Однако некоторые официальные лица США скептически относятся к этому аргументу и отмечают, что у России есть обширные зенитные системы, которые могут легко сбивать F-16. По их словам, именно по этой причине Киев не использует уже имеющиеся у украинской армии истребители.
По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей.
На этой неделе было объявлено о создании "международной коалиции", цель которой обеспечить поставки Украине американских истребителей F-16. В ней примут участие Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны.
Нидерланды, Дания и Бельгия уже говорили, что готовы поделиться с Украиной своими истребителями. По подсчётам военных аналитиков, в общей сложности эти страны могут поставить 125 самолётов F-16.
В то же время Германия пока исключает отправку истребителей Украине, ссылаясь на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
- Для поставок Украине истребителей американского производства F-16 требуется согласие американского правительства. До сих пор формально Белый дом отказывался предоставлять Киеву этот тип вооружений, ссылаясь на трудности, связанные с подготовкой пилотов, обслуживанием самолётов, а также их сравнительной беззащитностью перед российскими системами ПВО. 15 мая представитель Белого дома подтвердил, что позиция американского правительства в отношении поставок Украине боевых самолетов не изменилась.
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