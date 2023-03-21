CNN: США ускорят поставки Украине систем Patriot и танков Abrams

США поставят Украине системы ПВО Patriot и танки Abrams быстрее, чем изначально планировалось. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей министерства обороны США.

Отмечается, что в ближайшие дни 65 украинских военных завершат обучение на американской военной базе Форт Силл. После этого они отправятся в Европу для дополнительной подготовки по двум системам Patriot, которые будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

По словам официальных лиц, украинские военные быстрее прошли курс подготовки на базе Форт Силл, так как уже владели базовыми знаниями о системах противовоздушной обороны.

Ранее во вторник стало известно, что США также сократят срок поставок в Украину танков Abrams, отправив танки более старой модели M1-A1. Ранее США заявляли, что отправят более современную версию M1-A2, но для этого потребовалось бы производство новых танков или модернизация старых, а затем дополнительное обучение украинских военных. Один из чиновников рассказал CNN, что отправка более старой версии позволит поставить танки уже осенью – ранее предполагалось, что это может занять как минимум год.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что США работают над тем, чтобы ускорить поставки танков в Украину. Всего планируется отправить 31 танк.