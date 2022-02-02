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В Польшу и Румынию перебросят 3 тысячи американских военных

Американские военные на учениях в Польше

В страны Центральной и Юго-Восточной Европы в ближайшее время будут отправлены 3 тысячи американских военных – для укрепления безопасности стран НАТО в связи с угрозой российского вооружённого вторжения в Украину. Об этом сообщил CNN, сославшись на представителей администрации Джо Байдена.

Впоследствии сообщение подтвердил официальный представитель Пентагона. По заявлению Минобороны США, президент Байден отдал приказ об отправке в Европу 2 тысяч военнослужащих из Соединённых Штатов. Они будут отправлены в Польшу.

Ещё тысяча американских военных будет отправлена в Румынию, однако не из самих США, а из Германии.

Ранее США привели 8500 военнослужащих в состояние полной готовности к отправке в Европу.

Байден на прошлой неделе заявил, что американские военные будут направлены в Европу "в ближайшее время", добавив, что речь идёт о небольшом числе военнослужащих.

Сообщалось также, что Британия в ближайшее время направит в Польшу и Эстонию дополнительный контингент.

США и их союзники неоднократно заявляли, что любые агрессивные действия России по отношению к Украине приведут к росту числа военнослужащих НАТО, размещённых на так называемом восточном фланге Североатлантического союза. Отправка войск в саму Украину не планируется. Представитель Пентагона в среду ещё раз подтвердил, что американские военные "не будут сражаться" на территории Украины.

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