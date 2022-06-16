Coca-Cola прекратит продажу своих товаров в России

Компания Coca-Cola перестанет производить и продавать свои товары на территории России. Это произойдёт после того, как в стране закончатся существующие запасы продукции. Об этом сообщает Reuters.

Кроме напитка Coca-Cola компания также выпускала в России газировки Fanta и Sprite, тоник Schweppes, воду Bon Aqua и холодный чай Fuzetea.

В начале марта компания Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса в России из-за вторжения в Украину. В середине мая завод "Очаково" представил замену Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street. Формой бутылки и оформлением напитки из новой линейки "Очаково" похожи на оригинальные, отличается только этикетка, на которой вместо привычных логотипов используются буквы C, F или S.

Компания PepsiCo, которая производит такие напитки, как Pepsi, Mirinda и 7Up, также прекратила продажи своей продукции в России.