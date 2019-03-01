Республиканцы: Майкл Коэн лгал во время слушаний в Конгрессе

Два видных республиканца, члены Палаты представителей, просят генеральную прокуратуру США проверить на лжесвидетельство выступление в комитете по надзору Палаты представителей в среду бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна.

В письме на имя генпрокурора Уильяма Барра Джим Джордан и Марк Мэдос утверждают, что Коэн "беззастенчиво и дерзко лгал под присягой, излагая ряд весьма важных фактов". Конгрессмены выделяют два пассажа в ответах Коэна на вопросы законодателей, которые, по их мнению, являются обманом: будто Коэн никогда мошенническим путем не извлекал выгоду из операций с банками и никогда не стремился получить место в администрации Трампа.

"То, что говорил Коэн на заседании Конгресса, противоречит информации, подтвержденной властями", - говорится в письме Джордана и Мэдоса. Они имеют в виду досудебное соглашение, которое бывший адвокат Трампа заключил с прокуратурой города Нью-Йорка для того, чтобы избежать серьезного наказания за дачу ложных показаний Конгрессу и следствию.

Законодатели ссылаются на признание самого Коэна, сделанное в соглашении с прокуратурой, что он представил банку ложные сведения ради собственной выгоды. В том, что касается его надежд получить видное место в правительстве Трампа, они ссылаются на сообщение в Твиттере старшего сына президента Дональд Трамп, который написал: "Хорошо известно, что Коэн просил всех встречных-поперечных посодействовать ему в получении должности главы президентской администрации или главного юрисконсульта". В том, что ему это не удалось, Коэн, согласно источникам телеканала ABC News, винил дочь президента Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.

Во время публичных слушаний в Конгрессе в среду Майкл Коэн обвинил Дональда Трампа во лжи и мошенничестве. Законодатели-республиканцы в свою очередь настаивали на том, что Коэн не заслуживает доверия, поскольку он постоянно лгал. Они считают, что лгал даже во время слушаний в среду.