Конгресс США выступил за санкции против "Северного потока - 2"

Члены Палаты представителей Конгресса США приняли во вторник резолюцию, в которой содержится призыв к европейским столицам отвергнуть проект создания газопровода "Северный поток-2", по которому российский природный газ будет экспортироваться в Германию в обход Украины.

В резолюции говорится о том, что "Северный поток-2" является геополитическим проектом России, цель которого не увеличить энергетическую безопасность Европы, а вбить клин между европейскими странами и резко уменьшить значение газопроводов, проходящих по территории Украины. Американские законодатели заявляют о том, что сооружение нового газопровода противоречит задаче диверсификации поставок энергоресурсов, поставленной Евросоюзом и не уменьшит зависимость Европы от российского природного газа.

Конгрессмены призывают европейские правительства отвергнуть "Северный поток-2" и поддерживают введение санкций против тех, кто имеет отношение к этому проекту в рамках ”Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций".

Эта резолюция является декларативным документом, ее одобрение не влечет автоматических санкций. Однако она отражает усиливающуюся оппозицию по отношению к "Северному потоку-2" в Конгрессе. Администрация Дональда Трампа рассматривает варианты введения санкций против европейских компаний, имеющих отношение к финансированию и сооружению газопровода. Днем раньше помощник Госсекретаря по энергетическим ресурсам Френсис Фэннон заявил, что этот проект "не соответствует нашим общим трансатлантическим ценностям".