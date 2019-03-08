Конгресс США осудил дискриминацию и расизм

В четверг Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую все виды предрассудков и дискриминации на расовой или религиозной почве.

Поводом к резолюции послужили высказывания члена Демократической партии Илхан Омар, мусульманки, эмигрантки из Сомали, с нынешнего года представляющей в нижней палате Миннесоту. Эти высказывания многие в Соединенных Штатах сочли антисемитскими. Она несколько раз заявляла, что поддержка Израиля Конгрессом обеспечивается еврейскими лоббистами, и что еврейские организации в Америке, защищающие Израиль, ставят лояльность иностранному государству выше интересов Америки.

Руководство Демократической фракции в нижней палате предложило резолюцию с осуждением антисемитизма и Омар лично, но натолкнулось на сильное сопротивление своего левого крыла партии, заметная часть которого попала в Конгресс в результате промежуточных выборов прошлого года. Левые отказывались критиковать Омар. Некоторые из них отрицали, что она антисемитка, другие считают, что нужно говорить не только об антисемитизме, но и о других формах расово-национальной ненависти. Не желая усугублять раскол в партии, руководство демократов согласилось на принятие универсальной резолюции против любого расизма и религиозной нетерпимости, в которой Илхан Омар по имени вообще не упоминается.

Илхан Омар голосовала вместе с большинством. Все противники резолюции — республиканцы. Как заявил депутат от Техаса Ли Гомерт, “Ненависть к Израилю — явление особенное, его не следует затушевывать общими декларациями “.

Сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, выдвинувшие свои кандидатуры на президентских выборах 2020 года, выразили солидарность с теми, кто возражал против поименного осуждения Илхан Омар. Дональд Трамп призвал новоизбранного парламентария уйти в отставку, в противном случае, заявил президент США, она должна быть лишена своего места в Международном комитете Палаты представителей.