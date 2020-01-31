Американские пилоты судятся, требуя отменить полеты в Китай

Профсоюз пилотов авиакомпании American Airlines предъявил авиакомпании судебный иск, требуя отменить на неопределенный срок полеты в Китай, подчеркнув опасность, представляемую эпидемией коронавируса. К требованию пилотов присоединился профсоюз бортпроводников.

American Airlines - самый крупный авиаперевозчик в мире - совершает несколько ежедневных рейсов в Китай из трех американских аэропортов. В иске говорится о том, что коронавирус представляет "серьезную, во многом неизвестную угрозу здоровью". Глава профсоюза предложил пилотам отказываться от полетов в Китай. American Airlines отменила с 1 февраля полеты в Пекин и Шанхай из Лос-Анджелеса, но продолжает совершать рейсы из Далласа. Профсоюз бортпроводников призвал руководство авиакомпании и американское правительство "проявить сверхосторожность и полностью приостановить воздушное сообщение с Китаем".

Другие крупные американские компании United Airlines и Delta резко сократили число полетов и пытаются сократить до минимума пребывание в общественных местах членов экипажей, находящихся в Китае между рейсами. Несколько ведущих мировых авиакомпаний, включая British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic и Air France прекратили полеты в Китай. Air France, не прерывавшая полеты в Китай во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, в четверг была вынуждена приостановить полеты в Пекин и Шанхай по требованию членов экипажей.

В четверг вечером Государственный департамент США официально порекомендовал американцам не ездить в Китай. Это четвертая, наивысшая категория опасности, обычно присваиваемая странам, в которых идет военный конфликт.