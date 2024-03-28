Cотрудников Siemens обвинили в поставке газовых турбин в Крым

Генеральная прокуратура германской земли Свободный и Ганзейский Город Гамбург выдвинула обвинение против пяти сотрудников концерна Siemens. Они подозреваются в нарушении запрета на продажу, вывоз и поставки товаров в Крым с целью личного обогащения. Запрет был введён в качестве реакции на российскую аннексию Крыма в 2014 году.

Представительница генпрокуратуры Лидди Эхтеринг рассказала Радио Свобода о деталях обвинительного заключения. В нём говорится, что с 2015 года по 2017 год пятеро сотрудников Siemens принимали участие в заключении договора о продаже и поставке газовых турбин в Россию.

Четыре турбины общей стоимостью 111 миллионов евро были проданы российскому государственному предприятию и ноября 2015 по январь 2016 года переправлены из порта Гамбурга в Петербург. В июле 2017 года подрядчик госпредприятия доставил турбины на речном судне в Крым.

Генпрокуратура исходит из того, что обвиняемые обладали информацией о предполагаемой переправке турбин в Крым, что нарушало заключённый между поставщиком и покупателем договор. Однако в процессе получения разрешения на продажу они утаили эти сведения.

В обвинительном заключении указывается, что сотрудники нарушили внутренние предписания концерна Siemens, гарантирующие, что турбины будут поставлены в южные области России и смонтированы там. Они, как утверждается, действовали с целью получения личной выгоды как от продажи турбин, так и от их эксплуатации в Крыму. Генпрокуратура упоминает, что финансовое вознаграждение выплачивалось в виде части заработной платы обвиняемых.

Суд ещё не принял решение об открытии процесса, поэтому конкретные сроки заседаний еще не известны.

Предполагается, что в ходе процесса будет установлено, насколько автономно действовали сотрудники концерна и в каком объеме руководство Siemens обладало информацией об их планах.