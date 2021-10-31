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COVID-19: в октябре впервые за один месяц – миллион инфицированных

Врачи во время обхода пациентов в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19

В России в октябре, впервые с начала пандемии COVID-19, количество инфицированных превысило миллион. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщил ТАСС.

С 1 по 31 октября штаб сообщил о 1 миллионе трёх тысячах заболевших. Это на 70% больше, чем в предыдущем месяце.

Предыдущий максимум по числу заражений за один месяц был зарегистрирован в декабре 2020 года. Тогда сообщалось о 864 тысячах инфицированных.

ТАСС уточняет, что данные штаба не являются окончательными и учитывают только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, находящихся на излечении, за месяц увеличилось почти в полтора раза – с 631 тысячи до 917 тысяч.
В конце октября 2020 года этот показатель был гораздо меньше – тогда, по данным штаба, болели 374 712 человек.

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