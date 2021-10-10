Швейцарский исследователь Фредерик Дюбуа путешествовал по Кавказу и Крыму незадолго до того, как фотокамеры стали коммерчески доступными. Его поездка длилась с 1833 по 1834 год. Все это время он делал эскизы и рисунки и запечатлел захватывающую культуру и достопримечательности – некоторые из них уже исчезли навсегда. Три тома этих рисунков сегодня хранятся в Национальной парламентской библиотеке Джорджии, предоставившей для публикации работы последнего этапа эпического путешествия Фредерика Дюбуа.

Дюбуа, дворянин швейцарско-прусского происхождения, получил благословение русского царя Николая I на свое исследование. Царь просил его рисовать Кавказ и Крым. Впоследствии путешественник опубликовал в виде альбомов свои эскизы. Их сопровождали подробные описания увиденного во время путешествия.

Эскиз, сделанный в Геленджике, свидетельствует о том, что с Кавказа в Крым исследователь добирался по воде и его путь пролегал вдоль побережья.

Современные фотографии Аю-Дага близ Ялты демонстрируют, с какой кропотливой визуальной точностью Дюбуа делал свои рисунки.

Крымское ханство (1441–1783 гг.) было печально известно тем, что накапливало богатства за счет набегов вглубь Европы с целью захвата рабов. Похищенные русские, поляки, литовцы и представители других народов в основном продавались в рабство покупателям в Османской империи.

Феодосия тогда называлась Каффа и была известна благодаря невольничьему рынку. В XIV веке монгольский военачальник приказал сбросить трупы умерших от бубонной чумы с крепостных стен, заразив население и ускорив распространение смертельной болезни в Европе.

История Севастополя началась в шестом веке до нашей эры, когда на его берегах был основан греческий город.

Дюбуа писал, что гробницы, подобные этим, "в большей или меньшей степени раскрывают состояние цивилизации, масштабы и природу ее верований, а также прогресс, достигнутый ею в развитии интеллектуальных способностей. Вот почему во время моих путешествий я приложил все усилия, чтобы собрать все, что могло просветить меня в этом отношении, и предлагаю здесь результаты своих исследований".

Монастырь на скале (в центре фото) был построен царскими властями вскоре после визита швейцарского исследователя.

Крепость в Судаке была построена генуэзцами в XIV веке. Республика Генуя была морской державой с центром в нынешней северной Италии, которая участвовала в работорговле на Черном море.

Слева на рисунке виден вход в один из нескольких древних курганов в Керчи.