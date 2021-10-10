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Крым

Крым 200 лет назад. Визуальный дневник швейцарского путешественника

Photo: National Parliamentary Library Of Georgia (Courtesy Image)

Швейцарский исследователь Фредерик Дюбуа путешествовал по Кавказу и Крыму незадолго до того, как фотокамеры стали коммерчески доступными. Его поездка длилась с 1833 по 1834 год. Все это время он делал эскизы и рисунки и запечатлел захватывающую культуру и достопримечательности – некоторые из них уже исчезли навсегда.

Три тома этих рисунков сегодня хранятся в Национальной парламентской библиотеке Джорджии, предоставившей для публикации работы последнего этапа эпического путешествия Фредерика Дюбуа.

Дюбуа, дворянин швейцарско-прусского происхождения, получил благословение русского царя Николая I на свое исследование. Царь просил его рисовать Кавказ и Крым. Впоследствии путешественник опубликовал в виде альбомов свои эскизы. Их сопровождали подробные описания увиденного во время путешествия.

Вид на Геленджикскую бухту в 1833 году. Крепость, которая видна справа, была разрушена отступающими российскими войсками во время Крымской войны два десятилетия спустя
Вид на Геленджикскую бухту в 1833 году. Крепость, которая видна справа, была разрушена отступающими российскими войсками во время Крымской войны два десятилетия спустя

Эскиз, сделанный в Геленджике, свидетельствует о том, что с Кавказа в Крым исследователь добирался по воде и его путь пролегал вдоль побережья.

Босоногий кузнец со своей семьей и собакой минует разрушенную крепость в Крыму
Босоногий кузнец со своей семьей и собакой минует разрушенную крепость в Крыму
Вид на гору Аю-Даг
Вид на гору Аю-Даг

Современные фотографии Аю-Дага близ Ялты демонстрируют, с какой кропотливой визуальной точностью Дюбуа делал свои рисунки.

Надгробия у сельской мечети в южном Крыму
Надгробия у сельской мечети в южном Крыму
Ханский дворец в Бахчисарае в 30-х годах XIX века
Ханский дворец в Бахчисарае в 30-х годах XIX века

Крымское ханство (1441–1783 гг.) было печально известно тем, что накапливало богатства за счет набегов вглубь Европы с целью захвата рабов. Похищенные русские, поляки, литовцы и представители других народов в основном продавались в рабство покупателям в Османской империи.

Вид на Феодосию
Вид на Феодосию

Феодосия тогда называлась Каффа и была известна благодаря невольничьему рынку. В XIV веке монгольский военачальник приказал сбросить трупы умерших от бубонной чумы с крепостных стен, заразив население и ускорив распространение смертельной болезни в Европе.

Корабли в гавани Севастополя
Корабли в гавани Севастополя

История Севастополя началась в шестом веке до нашей эры, когда на его берегах был основан греческий город.

Гробницы народов, населявших тогда Крым и Кавказ. Страница одного из альбомов Дюбуа
Гробницы народов, населявших тогда Крым и Кавказ. Страница одного из альбомов Дюбуа

Дюбуа писал, что гробницы, подобные этим, "в большей или меньшей степени раскрывают состояние цивилизации, масштабы и природу ее верований, а также прогресс, достигнутый ею в развитии интеллектуальных способностей. Вот почему во время моих путешествий я приложил все усилия, чтобы собрать все, что могло просветить меня в этом отношении, и предлагаю здесь результаты своих исследований".

Разговор двух жителей Крыма в тени рябины на берегу моря
Разговор двух жителей Крыма в тени рябины на берегу моря
На этой скале под разрушенным замком на окраине Севастополя видны пещерные монастыри
На этой скале под разрушенным замком на окраине Севастополя видны пещерные монастыри
Эта фотография была сделана в конце 1800-х годов под тем же углом, что и эскиз Дюбуа
Эта фотография была сделана в конце 1800-х годов под тем же углом, что и эскиз Дюбуа

Монастырь на скале (в центре фото) был построен царскими властями вскоре после визита швейцарского исследователя.

Страница одного из атласов Дюбуа с изображением различных крепостей. Внизу – два вида на крепость в Судаке
Страница одного из атласов Дюбуа с изображением различных крепостей. Внизу – два вида на крепость в Судаке

Крепость в Судаке была построена генуэзцами в XIV веке. Республика Генуя была морской державой с центром в нынешней северной Италии, которая участвовала в работорговле на Черном море.

Вид на Керчь
Вид на Керчь

Слева на рисунке виден вход в один из нескольких древних курганов в Керчи.

Мусульманское поселение в Крыму с мельницей. Слева между горами виднеется Черное море
Мусульманское поселение в Крыму с мельницей. Слева между горами виднеется Черное море

Дюбуа вернулся в Западную Европу в 1834 году. После публикации его книг о Кавказе и Крыме он получил золотую медаль Французского географического общества и орден Святого Станислава. Последние годы своей жизни путешественник потратил на археологические исследования в Европе. Фредерик Дюбуа умер в 1850 году в возрасте 51 года.

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