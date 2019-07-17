Апелляционный суд в Голландии отложил решение о том, кому принадлежат музейные экспонаты, выставлявшиеся в Музее Алларда Пирсона в момент аннексии Крыма. Суд заявил, что ему требуется больше информации.
В 2016 году суд постановил, что экспонаты из четырех крымских музеев должны быть возвращены государству Украина. Но музеи подали апелляцию. И дело до сих пор рассматривается.
О реакции украинской стороны на последнее решение суда смотрите здесь.
В 2016 году суд постановил, что экспонаты из четырех крымских музеев должны быть возвращены государству Украина. Но музеи подали апелляцию. И дело до сих пор рассматривается.
О реакции украинской стороны на последнее решение суда смотрите здесь.