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Мир

"Золото скифов" пока никуда не едет

Апелляционный суд в Голландии отложил решение о том, кому принадлежат музейные экспонаты, выставлявшиеся в Музее Алларда Пирсона в момент аннексии Крыма. Суд заявил, что ему требуется больше информации.

В 2016 году суд постановил, что экспонаты из четырех крымских музеев должны быть возвращены государству Украина. Но музеи подали апелляцию. И дело до сих пор рассматривается.

О реакции украинской стороны на последнее решение суда смотрите здесь.
Браслет-спираль, 2 век н. э. Скифы были искусными мастерами в работе по золоту, используя технику литья, ковки и инкрустации.&nbsp;&nbsp;
1 Браслет-спираль, 2 век н. э. Скифы были искусными мастерами в работе по золоту, используя технику литья, ковки и инкрустации.  
Золотая сережка, 2 век н. э., со стеклянными вставками и статуэткой. Найдена в могиле женщины в некрополе в Усть-Альминском городище.&nbsp;&nbsp;
2 Золотая сережка, 2 век н. э., со стеклянными вставками и статуэткой. Найдена в могиле женщины в некрополе в Усть-Альминском городище.  
Золотой шлем, 4 век до н. э.&nbsp;&nbsp;
3 Золотой шлем, 4 век до н. э.  
Фотография сделана 21 августа 2014 года, когда коллекция выставлялась в Амстердаме.&nbsp; &nbsp;
4 Фотография сделана 21 августа 2014 года, когда коллекция выставлялась в Амстердаме.   

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