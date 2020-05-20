В мае 1944 года Иосиф Сталин распорядился депортировать всех крымских татар с полуострова в Центральную Азию. Всю этническую группу обвинили в сотрудничестве с нацистской Германией. Десятки тысяч крымских татар погибли в дороге в вагонах для перевозки скота или в первые месяцы пребывания в Центральной Азии. Украинский парламент признал депортацию крымских татар актом геноцида.
А в начале 20-го века крымско-татарская культура процветала. Фотографии дают некоторое представление о том, каким был уклад жизни этого народа до депортации.
Жизнь крымских татар до депортации 1944 года
В мае 1944 года Иосиф Сталин распорядился депортировать всех крымских татар с полуострова в Центральную Азию. Всю этническую группу обвинили в сотрудничестве с нацистской Германией. Десятки тысяч крымских татар погибли в дороге в вагонах для перевозки скота или в первые месяцы пребывания в Центральной Азии. Украинский парламент признал депортацию крымских татар актом геноцида.
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