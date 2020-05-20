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Крым

Жизнь крымских татар до депортации 1944 года

В мае 1944 года Иосиф Сталин распорядился депортировать всех крымских татар с полуострова в Центральную Азию. Всю этническую группу обвинили в сотрудничестве с нацистской Германией. Десятки тысяч крымских татар погибли в дороге в вагонах для перевозки скота или в первые месяцы пребывания в Центральной Азии. Украинский парламент признал депортацию крымских татар актом геноцида.

А в начале 20-го века крымско-татарская культура процветала. Фотографии дают некоторое представление о том, каким был уклад жизни этого народа до депортации.

Крымско-татарские девушки в Бахчисарае в 1920-х годах. Распространённым элементом традиционной одежды был бархатный головной убор, расшитый золотом, серебром или украшенный мелкими монетами.
1 Крымско-татарские девушки в Бахчисарае в 1920-х годах. Распространённым элементом традиционной одежды был бархатный головной убор, расшитый золотом, серебром или украшенный мелкими монетами.
Кожевенник в Бахчисарае, 1920-е годы. Скотоводство составляло основу сельского хозяйства крымско-татарского населения. В дополнение к мясу, молоку и шерсти они также использовали кожу скота. В 1920-х годах в Бахчисарае и Карасубазаре было до 40 кожевенных производств.
2 Кожевенник в Бахчисарае, 1920-е годы. Скотоводство составляло основу сельского хозяйства крымско-татарского населения. В дополнение к мясу, молоку и шерсти они также использовали кожу скота. В 1920-х годах в Бахчисарае и Карасубазаре было до 40 кожевенных производств.
Продавец фасоли в Бахчисарае. В Крыму фасоль была важной частью национальной кухни. Возможные вариации блюд: мясной суп с зеленой фасолью, заправленный кислым молоком; суп с лапшой и фасолью или просто фасоль с лапшой.
3 Продавец фасоли в Бахчисарае. В Крыму фасоль была важной частью национальной кухни. Возможные вариации блюд: мясной суп с зеленой фасолью, заправленный кислым молоком; суп с лапшой и фасолью или просто фасоль с лапшой.
Знаменитая крымская ткань &quot;атма&quot; изготовлялась из хлопка и льна. Эту ткань пряли вручную, и прялки были в каждом крымско-татарском доме. Из этой ткани потом делали одежду, покрывала и полотенца. Прядение было женским занятием, а вот ткачеством занимались мужчины.
4 Знаменитая крымская ткань "атма" изготовлялась из хлопка и льна. Эту ткань пряли вручную, и прялки были в каждом крымско-татарском доме. Из этой ткани потом делали одежду, покрывала и полотенца. Прядение было женским занятием, а вот ткачеством занимались мужчины.

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