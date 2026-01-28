CSIS: потери в войне России и Украины приближаются к 2 млн человек

Совокупные потери среди военнослужащих России и Украины за почти четыре года войны приближаются к двум миллионам человек. Об этом сообщает вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным аналитиков, были убиты, ранены или числятся пропавшими без вести один миллион 800 тысяч человек. Из них миллион 200 тысяч — со стороны России и 600 тысяч — со стороны Украины.

Эксперты CSIS считают, что российская армия потеряла убитыми с начала войны до 315 тысяч человек. За 2025 год российские войска потеряли убитыми и ранеными 425 тысяч человек, или в среднем около 35 тысяч в месяц.

Летальные потери Вооружённых сил Украины, по оценке центра, составляют 140 тысяч человек.

Суммарные потери обеих сторон, как прогнозируют аналитики, уже весной могут превысить двухмиллионную отметку.

"Эти цифры невероятны. Ни одна из ведущих стран мира не несла таких потерь ни в одной из войн после Второй мировой войны", — подчёркивают в CSIS, сравнивая их с потерями США в Корейской, Вьетнамской и Афганской войнах. По оценкам центра, в войне с Украиной российская армия потеряла в 17 раз больше солдат, чем СССР в Афганистане, и в 11 раз больше, чем во время обеих чеченских войн.

Несмотря на масштабные потери, территориальные приобретения России остаются ограниченными, говорится в докладе. С января 2024 года российская армия захватила около 1,5% территории Украины и в целом контролирует примерно 20% страны, или 120 тысяч квадратных километров.

За 2024–2025 годы зона контроля увеличилась лишь на 8,4 тысячи квадратных километров, что, как отмечают эксперты, сопоставимо с крайне низкими темпами продвижения времён Первой мировой войны. В ряде направлений российские войска продвигались со скоростью 15–70 метров в день.

Из-за постоянного присутствия дронов в воздухе российские войска всё чаще отказываются от крупных перебросок тяжёлой бронетехники, действуя небольшими группами на мотоциклах или пешком.

Глава департамента обороны и безопасности CSIS Сет Джонс связывает высокие потери и ограниченные успехи с общим ослаблением России, указывая и на экономические факторы — замедление роста ВВП и влияние санкций.