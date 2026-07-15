Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу политзаключенного Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии №18 "Полярная сова" в поселке Харп. Об этом сообщает "Медиазона".
Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения.
В начале мая Азат Мифтахов сообщил о том, что 21 апреля его подвергли физическим пыткам в колонии "Полярная сова" после того, как он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Математик рассказал, что его отвели в кабинет сотрудника колонии, где избивали деревянным молотком по стопам и пытали электротоком. Кроме того, ему угрожали сексуализированным насилием и издевательствами.
"Во время пыток истязавшие меня сотрудники и заключенные вели себя абсолютно уверенно. Не оставлось сомнений – они были сильно убеждены в своей безнаказанности", – рассказал Мифтахов.
Защита политзаключенного указала, что следственные органы проигнорировали его заявления, медицинскую экспертизу для фиксации травм вовремя не назначили, а записи с видеокамер запросили только после их автоматического удаления по истечении 30 суток. Кроме того, после пыток Мифтахова посадили в штрафной изолятор, а его одежду постирали.
- Мифтахова, аспиранта МГУ и анархиста, осудили в 2021 году по делу о нападении на офис "Единой России". В сентябре 2023 года, в день выхода из колонии после отбытия срока, его вновь задержали по обвинению в оправдании терроризма. По второму делу математик получил четыре года лишения свободы, почти весь 2025 год он провел в одиночной камере.
- Amnesty International потребовала расследовать пытки в отношении Мифтахова и обеспечить его защиту от дальнейшего насилия.