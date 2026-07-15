Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу политзаключенного Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии №18 "Полярная сова" в поселке Харп. Об этом сообщает "Медиазона".

Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения.



В начале мая Азат Мифтахов сообщил о том, что 21 апреля его подвергли физическим пыткам в колонии "Полярная сова" после того, как он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Математик рассказал, что его отвели в кабинет сотрудника колонии, где избивали деревянным молотком по стопам и пытали электротоком. Кроме того, ему угрожали сексуализированным насилием и издевательствами.

"Во время пыток истязавшие меня сотрудники и заключенные вели себя абсолютно уверенно. Не оставлось сомнений – они были сильно убеждены в своей безнаказанности", – рассказал Мифтахов.

Защита политзаключенного указала, что следственные органы проигнорировали его заявления, медицинскую экспертизу для фиксации травм вовремя не назначили, а записи с видеокамер запросили только после их автоматического удаления по истечении 30 суток. Кроме того, после пыток Мифтахова посадили в штрафной изолятор, а его одежду постирали.