Путь из диссидентов в президенты. Вацлаву Гавелу исполнилось бы 85 лет

85 лет назад родился Вацлав Гавел, чешский драматург, участник диссидентского движения, политзаключенный. После "бархатной революции" 1989 года Гавел был избран президентом Чехословакии, а с 1993 по 2003 год был президентом Чешской Республики. Он умер в 2011 году.



Вацлав Гавел, очень много сделавший для становления демократии в своей стране и других странах бывшего коммунистического блока, хорошо сознавал хрупкость демократического общества. “Естественная невыгода демократии – то, что людям, которые верят в нее, она сильно связывает руки, и в то же время тем, кто не относится к ней серьезно, позволяет почти всё", – говорил он.



Двое друзей Вацлава Гавела – фотографы Богдан Голомичек и Томки Немец – запечатлели моменты его жизненного пути.

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