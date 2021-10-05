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Путь из диссидентов в президенты. Вацлаву Гавелу исполнилось бы 85 лет

85 лет назад родился Вацлав Гавел, чешский драматург, участник диссидентского движения, политзаключенный. После "бархатной революции" 1989 года Гавел был избран президентом Чехословакии, а с 1993 по 2003 год был президентом Чешской Республики. Он умер в 2011 году.

Вацлав Гавел, очень много сделавший для становления демократии в своей стране и других странах бывшего коммунистического блока, хорошо сознавал хрупкость демократического общества. “Естественная невыгода демократии – то, что людям, которые верят в нее, она сильно связывает руки, и в то же время тем, кто не относится к ней серьезно, позволяет почти всё", – говорил он.

Двое друзей Вацлава Гавела – фотографы Богдан Голомичек и Томки Немец – запечатлели моменты его жизненного пути.
38-летний Вацлав Гавел на даче в поселке Градечек в Северной Чехии.
1 38-летний Вацлав Гавел на даче в поселке Градечек в Северной Чехии.
Гавел с первой женой Ольгой в деревне Градечек, 1974 год. Ольга умерла в 1996 году. Она была активной участницей диссидентского движения и подписала &quot;Хартию-77&quot;.
2 Гавел с первой женой Ольгой в деревне Градечек, 1974 год. Ольга умерла в 1996 году. Она была активной участницей диссидентского движения и подписала "Хартию-77".
Ольга и Вацлав Гавелы с друзьями Яном и Карлой Тржиска, лето 1975-го.
3 Ольга и Вацлав Гавелы с друзьями Яном и Карлой Тржиска, лето 1975-го.
Фотография, сделанная во время долгих ночных разговоров в Градечке в 1975 году.&nbsp;
4 Фотография, сделанная во время долгих ночных разговоров в Градечке в 1975 году. 

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