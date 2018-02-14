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Празднуя Мясопуст: смешной карнавал в Чехии

В каких-то странах это называется "жирным вторником" - Марди Гра, в каких-то "исповедным вторником". Это окончание семи "жирных дней" - в восточнославянских странах это Масленица. В Чехии это Мясопуст - "мясо отпускаю" или "мясо оставляю". И это тоже последний день, когда можно от души поесть и попить перед Великим постом.

Самый большой и веселый карнавал в стране проходит в этот день в Розтоках, в пригороде Праги.
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Основу праздника, в том числе и костюмов, составляют колбаса, свинина и гуляш. Все это должно остаться в прошлом после карнавала в день Мясопуста. Но мало кто из чехов отказывается от колбасы после того, как &quot;жирная неделя&quot; закончилась.&nbsp;
1 Основу праздника, в том числе и костюмов, составляют колбаса, свинина и гуляш. Все это должно остаться в прошлом после карнавала в день Мясопуста. Но мало кто из чехов отказывается от колбасы после того, как "жирная неделя" закончилась. 
В социалистические времена карнавал был запрещен как событие религиозное. Однако в 1990-х годах традиция возобновилась.&nbsp;
2 В социалистические времена карнавал был запрещен как событие религиозное. Однако в 1990-х годах традиция возобновилась. 
3
Если кто-то из зрителей пришел без карнавального костюма, ему могут помочь с украшением хотя бы лица.&nbsp;
4 Если кто-то из зрителей пришел без карнавального костюма, ему могут помочь с украшением хотя бы лица. 

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