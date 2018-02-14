Празднуя Мясопуст: смешной карнавал в Чехии

В каких-то странах это называется "жирным вторником" - Марди Гра, в каких-то "исповедным вторником". Это окончание семи "жирных дней" - в восточнославянских странах это Масленица. В Чехии это Мясопуст - "мясо отпускаю" или "мясо оставляю". И это тоже последний день, когда можно от души поесть и попить перед Великим постом.
Самый большой и веселый карнавал в стране проходит в этот день в Розтоках, в пригороде Праги.
Самый большой и веселый карнавал в стране проходит в этот день в Розтоках, в пригороде Праги.
Показать больше