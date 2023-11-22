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Дагестанского тренера обвинили в госизмене - он воюет на стороне ВСУ

Ахмад Ахмедов
Ахмад Ахмедов

Против бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова возбуждено уголовное дело о госизмене за его участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Ахмедов объявлен в розыск - соответствующая карточка появилась на сайте МВД России.

Издание The Moscow Times отмечает, что обвиняемый переехал в Украину ещё в 2017 году, до этого он был директором детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана, воспитал 16 чемпионов мира и Европы по кикбоксингу и получил звание заслуженного тренера России.

После переезда Ахмедов начал тренировать сборную Украины по кикбоксингу и возглавил национальную федерацию этого вида спорта. С началом полномасштабной войны тренер записался в украинский добровольческий батальон "Хорт".

  • Ряд украинских СМИ утверждают, что на стороне ВСУ воюют уже сотни граждан России - как добровольцев, так и кадровых российских военнослужащих, перешедших на сторону Украины. Проверить достоверность этой информации в условиях интенсивных боевых действий невозможно.

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